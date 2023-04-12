Председатель Совета молодых учёных Казахстана рассказал о помощи государства и центре биотехнологий

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12 апреля казахстанские учёные отмечают свой профессиональный праздник — день работников науки. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с председателем Совета молодых ученых Еламаном Айбульдиновым о состоянии казахстанской науки.

- Какое из своих достижений в области науки вы считаете самым значимым?

- В настоящее время я занимаюсь исследованиями по несколькими научными направлениям. Одно из них — работа по химии природных соединений, изучение химического состава растений, выделение из их структуры различных веществ, изучение свойств и биологической активности этих веществ. Мы с коллегами занимаемся модификацией структуры, то есть, её изменением, ведением функциональных групп, отслеживаем изменения структуры и биологической активности, анализируем реакции перегруппировок.

Второе направление - утилизация промышленных отходов путём взаимодействия с природными компонентами. Мы изучаем утилизацию таких промышленных отходов, как шлак и бокситовый шлан алюминиевого производства, изучаем реакцию в результате взаимодействий этих отходов с горелой формовочной землей, фосфогипсом, природными компонентами - суглинком, известью. При добавлении данных веществ получается новая композиция, мы изучаем её свойства по разработанным известным методикам, определяем жёсткость, прочность, свойственные для строительных материалов, и таким образом изучаем возможности для использования полученной композиции.

Третье направление — это промышленная переработка угольной пыли, нефтешламов, твердых бытовых отходов с целью получения товарных продуктов, комплексной переработки мусора. В Казахстане накоплено очень большое количество промышленных отходов вокруг промышленных моногородов. В Павлодарской, Карагандинской областях, на западе страны имеются нефтешламы исторического происхождения, накопленные за долгое время. Мы выяснили, что есть возможность их переработки и получения из них товарных продуктов, электроэнергии и тепла, ферросплавов, ряда химических продуктов в соответствии с концепцией перехода к зелёной экономике и углеродной нейтральности. И сейчас изучаем механизмы, чтобы предложить инновационные методики. Это всё соответствует 17 критериям в рамках Целей устойчивого развития, утвержденных ООН. Казахстан как страна, ратифицировавшая Парижское соглашение и Киотский протокол, должен обеспечить модернизацию и переход к зелёной экономике. И мы, учёные, принимаем в этом процессе самое непосредственное участие, открывая новые способы переработки и утилизации отходов, снижающие нагрузку на экологию.

- Как вы считаете, сегодня казахстанская наука является ли важной составляющей мировой науки? Или нам есть, чему поучиться?

- Полагаю, что казахстанская наука сегодня всё-таки является важной составляющей мировой науки в таких сферах, как управление водными ресурсами, энергетика, сельское хозяйство, где страна испытывает острую необходимость внедрения новых разработок и инновационных технологий. Но при этом казахстанским учёным, безусловно, есть и чему поучиться, ведь наука в мире не стоит на месте, особенно в развитых странах, где доля науки в ВВП стран составляет больше 1%.

Всем известно, что если страна поддерживает науку, то она развивается. И в Казахстане учёные действительно ощущают внимание со стороны государства. В нашей стране ежегодно увеличивают финансирование науки, озвучена цель — достижение доли казахстанской науки в ВВП страны в 1%. В этом году финансирование науки выросло в 3,5 раза. В год у нас в Казахстане объявляется несколько конкурсов для ученых на получение грантов на исследования, по программе целевого финансирования, а также направленных на коммерциализацию результатов научной и научно-технической деятельности.

- Действительно ли у молодых ученых Казахстана есть все необходимое для научной работы и великих открытий?

- Сегодня в Казахстане есть целый ряд молодых учёных, имеющих опыт работы за границей, зарубежные дипломы. Воспользовавшись программой "Болашак", молодые учёные получают знания в передовых странах с передовой наукой, и возвращаются на Родину в Казахстан, чтобы применить полученные знания, внести свой вклад в отечественную науку, пользуются всеми условиями,созданными для них.

Мы видим, что государство взяло курс на модернизацию университетов за счет создания 20 академических центров превосходств на базе 15 региональных и 5 педагогических университетов, где будут созданы самые современные научные лаборатории для привлечения молодёжи в науку и в регионы. Это очень важный проект, я считаю, поскольку молодые учёные, отправившиеся на обучение и стажировки за границу, работают там в ведущих лабораториях мира, и для продолжения исследований на высоком уровне им нужны такие же лаборатории здесь, на Родине. Мы понимаем, что за год или два невозможно создать всю необходимую инфраструктуру здесь, но взятый государством курс внушает оптимизм.

Сегодня в нашей стране уже есть Национальный центр биотехнологий, где представлено всё оборудование, необходимое для современных исследований. Такие центры показывают хорошие результаты по публикационной активности, привлечению государственных средств для науки, по аккумуляции молодых учёных в данном центре.

Работа продолжается, наши молодые учёные стремятся достичь высоких результатов в своей исследовательской и научной деятельности, ориентируются на мировые открытия и исследования молодых учёных, работают в коллаборации с зарубежными коллегами, и с каждым годом результаты радуют. По публикационный активности в рейтингах Казахстан поднимается. По обеспечению научными кадрами в республике внедряют новые подходы, увеличиваются гранты для докторантуры - если в 2010 году их было 200, то сейчас - 1890 мест.

Мы, молодые учёные, ощущаем системную поддержку государства в развитии научных направлений, инфраструктуре, и прикладываем все свои знания и умения в своей работе во благо отечественной науки.