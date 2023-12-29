Из-за нехватки мощностей ТЭЦ предприниматели остались без тепла в Кентау

Кентауские бизнесмены говорят, они получили техусловия и заключили договоры с теплоснабжающей компанией, но неделю назад им обрезали трубы по которым подаётся тепло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

По словам предпринимателя Улана Абдрахманова, он получил техусловия на подключение к тепловым сетям, протянул трассу, не успел только договор заключить. Два месяца получал тепло, а неделю назад приехали сварщики и обрезали трубы. В итоге спортивный зал с тёплыми полами, в котором должны были заниматься дети, остался без отопления.

"Якобы у ТЭЦ не хватает мощностей, но когда они мне давали техусловия они же эти мощности рассчитывали. После того как я теплоснабжение сделал, они меня отрезают, сколько на ветер у меня денег?! Надо же заблаговременно предупредить, дать время, предписание, отключите полы, с бумагой официальной это все делается, но они ссылаются на устное распоряжение акима", — говорит предприниматель Улан Абдрахманов.

В аналогичной ситуации оказались девять предпринимателей. У большинства из них были заключены договоры с теплоснабжающей компанией. Но, несмотря на это, в самый разгар зимы, их также отрезали от подачи тепла. Бизнесмены уверены, их права были ущемлены и просят восстановить справедливость.

"Платим, конечно, всегда исправно. Это вообще несправедливо, мы столько лет пользуемся услугами ТЭЦ, у нас есть техусловия, тем более в этом году наши счетчики прошли госэкспертизу. У меня все документы есть. И то, что несправедливо, что аким решил винить все коммерческие объекты в том, что городу не хватает тепла", — говорит предприниматель Бахыт Жалимбетов.

В теплоснабжающей компании говорят, недавно, после сильного ветра и холодов, несколько котлов местной ТЭЦ отключились. Оказалось, что мощности на всех потребителей не хватает. Чтобы тепла хватило местным жителям, пожертвовать решили предпринимателями и отключили от подачи большие коммерческие предприятия, где были установлены теплые полы. При этом, у некоторых бизнесменов это единственный вид отопления.

"Когда отключились котлы, электроэнергия, мы эти мероприятия начали. Изначально инициировалось, потому что у жильцов четвёртых-пятых этажей нехватка тепла пошла. Мы батареи не отключали, мы отключали только теплый пол. Сейчас вопрос поднимается, те у кого нет батарей только теплый пол, что им делать, мы собираемся решать", — говорит заместитель директора ГКП "Кентау Сервис ТЭЦ-5" Азамат Касимбеков.

Предприниматели планируют поднять вопрос о теплоснабжении на совещании с местным акиматом, а пока их объекты простаивают без тепла, и бизнесмены тратят огромные деньги на электричество, чтобы хоть как-то обогреть помещения.