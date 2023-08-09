  • 9 Августа, 19:32
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Пожар в ТЦ Евразия произошёл в Астане

Сегодня, 18:32
АВТОР
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ДЧС Астаны Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32
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Фото: ДЧС Астаны

Пожар вспыхнул в торговом центре "Евразия" в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"В 15:57 пожарные подразделения ДЧС выехали по повышенному номеру вызова о возгорании в ТЦ "Евразия". На первом этаже произошло воспламенились вещи и обшивка стены бутика на площади 20 квадратных метров", - сообщили спасатели.

Пожар ликвидирован в 16:33. Жертв и пострадавших нет. 

В тушении участвовали 68 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС Астаны.

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