Потепление на этой неделе прогнозируют синоптики в Казахстане

Атлинтические циклоны принесут в Казахстан потепление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в Казахстане ожидается постепенное повышение температуры воздуха: на западе - до 12-20 тепла, на севере и в центре - до 5-10 тепла.

С прохождением холодного фронта на востоке и юге страны ожидается понижение ночью до ноля – пяти градусов тепла, в горных и предгорных районах – два - семь градусов со знаком минус. Днём будет теплее - 10-15 градусов, в горных и предгорных районах – ноль – пять градусов тепла.

Также серия атлантических циклонов принесет в Казахстан осадки в виде дождя и снега. Преимущественно без осадков будет погода на западе.