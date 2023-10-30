Потепление на этой неделе прогнозируют синоптики в Казахстане
Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
124Фото: baigenews.kz
Атлинтические циклоны принесут в Казахстан потепление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, в Казахстане ожидается постепенное повышение температуры воздуха: на западе - до 12-20 тепла, на севере и в центре - до 5-10 тепла.
С прохождением холодного фронта на востоке и юге страны ожидается понижение ночью до ноля – пяти градусов тепла, в горных и предгорных районах – два - семь градусов со знаком минус. Днём будет теплее - 10-15 градусов, в горных и предгорных районах – ноль – пять градусов тепла.
Также серия атлантических циклонов принесет в Казахстан осадки в виде дождя и снега. Преимущественно без осадков будет погода на западе.