Потенциал не раскрыт - Токаев о ГЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что несмотря на прилагаемые усилия все еще не раскрыт огромный потенциал государственно-частного партнерства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Данный инструмент у нас внедряется преимущественно в социальной сфере, которая, как правило, не генерирует достаточного дохода. Другими словами, мы вливаем средства в строительство объектов в рассрочку, невыгодное для государства", - сказал Глава государства.

Он отметил, что действующие нормы и процедуры в этой сфере либо обременительны для бизнеса, либо, напротив, очень выгодны инвестору, но не приносят пользы государству. Одним словом, важно сохранить баланс между интересами государства и инвестора.