Потенциал не раскрыт - Токаев о ГЧП
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что несмотря на прилагаемые усилия все еще не раскрыт огромный потенциал государственно-частного партнерства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Данный инструмент у нас внедряется преимущественно в социальной сфере, которая, как правило, не генерирует достаточного дохода. Другими словами, мы вливаем средства в строительство объектов в рассрочку, невыгодное для государства", - сказал Глава государства.
Он отметил, что действующие нормы и процедуры в этой сфере либо обременительны для бизнеса, либо, напротив, очень выгодны инвестору, но не приносят пользы государству. Одним словом, важно сохранить баланс между интересами государства и инвестора.
"Государственно-частное партнерство у нас представляет собой по сути схему скрытого бюджетного финансирования частных проектов. Работа по перезагрузке системы государственно-частного партнерства идет медленно, ощутимых результатов пока нет. Правительству нужно, наконец, разобраться с этим вопросом.
Не надо "изобретать велосипед" – используйте передовой мировой опыт, привлеките международные финансовые организации, которые предложат проверенные временем подходы. Эту задачу требуется решить оперативно", - сказал президент.