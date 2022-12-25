Посетительница торгового центра в Уральске застряла ногой в эскалаторе

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Женщину госпитализировали с рваной раной ноги, после того как посетительница застряла в эскалаторе торгово-развлекательного центра "City Center" в Уральске, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на портал "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов поступил 25 декабря в 10:03.

"Пострадавшая женщина 1982 года рождения с рванной раной трети голени справа доставлена в Областную многопрофильную больницу. Нога застряла в эскалаторе", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции информацию также подтвердили.

"По предварительной информации инцидент произошел по собственной неосторожности посетительницы. В настоящее время полицейские разбираются в произошедшем", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

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Получить информацию у администрации ТРЦ не получилось. Операторы ответили, что руководство в настоящее время нет на месте и попросили перезвонить в понедельник.

Между тем, очевидцы прислали фото частично разобранного эскалатора в ТРЦ, на котором проводят работы. Однако пока неизвестно именно на нём произошёл инцидент, или нет.