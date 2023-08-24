Попала на видео: актюбинка украла школьную форму в кафе ТРЦ
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
94Фото: polisia.kz
Школьную форму украла актюбинка из ТРЦ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть отдела полиции Актобе поступило заявление от 64-летней посетительницы ТРЦ, расположенного по улице Кунаева.
Она сообщила, что днем 22 августа неизвестным лицом в столовой торгового центра был похищен пакет с школьной одеждой. Сумма ущерба составила 37 тысяч тенге.
Полицейские с помощью камер установлена личность подозреваемой. Злоумышленницей оказалась 29-летняя актюбинка.
Она решила пообедать и краем глаза заметила, за соседнем столиком пакет, при выходе решила прихватить его с собой.
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