Попала на видео: актюбинка украла школьную форму в кафе ТРЦ

Школьную форму украла актюбинка из ТРЦ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть отдела полиции Актобе поступило заявление от 64-летней посетительницы ТРЦ, расположенного по улице Кунаева.

Она сообщила, что днем 22 августа неизвестным лицом в столовой торгового центра был похищен пакет с школьной одеждой. Сумма ущерба составила 37 тысяч тенге.

Полицейские с помощью камер установлена личность подозреваемой. Злоумышленницей оказалась 29-летняя актюбинка.

Она решила пообедать и краем глаза заметила, за соседнем столиком пакет, при выходе решила прихватить его с собой.