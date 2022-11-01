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Помидоры, огурцы и яйца значительно подорожали в Казахстане
Продукты, цены на которые подскочили в Казахстане за месяц, перечислили в Бюро национальной статистики. Несколько позиций продтоваров подешевели. Подробности в материале BaigeNews.kz.
По официальным данным, инфляция в октябре в Казахстане составила 1,6 процента. По сравнению с сентябрём непродовольственные товары и платные услуги подорожали на 1,7 процента каждый, продовольствие – на 1,4 процента.
Среди непродовольственных товаров больше всего поднялись цены на моющие и чистящие средства – на пять процентов. Одежда и обувь, товары личного пользования, бытовые товары подорожали на 2,1 процента, посуда – на 1,9 процента, текстильные изделия – на 1,7 процента.
Уголь стал дороже на 2,1 процента, дрова – на 1,7 процента.
Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 1,7 процента. Повышение цен отмечено на услуги гостиниц, организации комплексного отдыха, спортивных мероприятий, бань, детских центров развития, общественного питания.
"Цены на продовольственные товары в октябре 2022 года повысились на 1,4 процента. Помидоры подорожали на 21 процент, огурцы – на 14,7 процента, яйца – на 6,3 процента, рыба и морепродукты – на 2,3 процента, булочные и мучные изделия – на 2,2 процента, прохладительные напитки – на 1,9 процента, сыр и творог – на 1,8 процента", - ссказано в отчёте.
Подешевели более чем на пять процентов морковь, свёкла, лук. Картофель стал дешевле на 3,5 процента, капуста – на 2,6 процента. Цена на сахар-песок снизилась на 2,3 процента.
В годовом исчислении инфляция в октябре составила 18,8 процента. Цены на продовольственные товары повысились на 23,1 процента, непродовольственные товары – на 17,9 процента, платные услуги – на 13,5 процента.
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