Полицейская машина протаранила три авто в Костанае
Сегодня, 21:12
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Сегодня, 21:12Сегодня, 21:12
96Фото: astanatv.kz
Водитель патрульной машины устроил ДТП в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
По предварительной версии, водитель служебного автомобиля не соблюдал дистанцию на дороге, поэтому совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем Lada Vesta. По инерции повреждены ещё две машины.
В ДП Костанайской области начато служебное расследование. В отношении водителя служебного Chevrolet собран материал по статье 610 КоАП РК - "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".
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