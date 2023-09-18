Полицейская машина протаранила три авто в Костанае

Водитель патрульной машины устроил ДТП в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

По предварительной версии, водитель служебного автомобиля не соблюдал дистанцию на дороге, поэтому совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем Lada Vesta. По инерции повреждены ещё две машины.

В ДП Костанайской области начато служебное расследование. В отношении водителя служебного Chevrolet собран материал по статье 610 КоАП РК - "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".