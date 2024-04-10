  • 10 Апреля, 00:55
  • BAIGENEWS

Подвоз питьевой воды организовали в микрорайонах Кокшетау

Сегодня, 00:16
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стоп-кадр из видео/instagram.com/7162akimdigi Сегодня, 00:16
Сегодня, 00:16
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Фото: стоп-кадр из видео/instagram.com/7162akimdigi

Акимат Кокшетау предупредил жителей о возможном слабом давлении в системе водоснабжения, передает BaigeNews.kz.

Причина  недостаточный объем подачи воды с Сергеевского водохранилища.

 "Стабилизация в системе водоснабжения восстановится при полной подаче водоснабжения из Сергеевского водохранилища. Вместе с тем осуществляется подвоз воды в микрорайон Кирпичный завод, Бирлик, Шанхай, в настоящее время по улице И. Мичурина производится подвоз воды, детский садик "Мирас",  сообщили в акимате.

Подвоз воды будет организован до восстановления подачи воды водоснабжения из Сергеевского водохранилища.

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