Подвоз питьевой воды организовали в микрорайонах Кокшетау

Акимат Кокшетау предупредил жителей о возможном слабом давлении в системе водоснабжения, передает BaigeNews.kz.

Причина — недостаточный объем подачи воды с Сергеевского водохранилища.

"Стабилизация в системе водоснабжения восстановится при полной подаче водоснабжения из Сергеевского водохранилища. Вместе с тем осуществляется подвоз воды в микрорайон Кирпичный завод, Бирлик, Шанхай, в настоящее время по улице И. Мичурина производится подвоз воды, детский садик "Мирас", — сообщили в акимате.