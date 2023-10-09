Подросток с телефона лечащего врача сообщил о бомбе в Караганде

Несовершеннолетний телефонный террорист воспользовался оставленным мобильным телефоном лечащего врача и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в одном из зданий Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации Департамента полиции Караганды, полицейским сообщили, что в одном из зданий Караганды заложено взрывное устройство. Они приехали на место, осмотрели само здание и прилегающую к нему территорию, но бомбу так и не обнаружили.

Затем стражи порядка решили установить владельца абонентского номера, с которого был совершен тревожный звонок.Им оказалась сотрудница медицинского учреждения.

Она рассказала полицейским, что оставила на время свой телефон на тумбочке в одной из палат. Этим и воспользовался несовершеннолетний пациент. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Также полицейские рассказали о ещё одном случае лжетерроризма. Житель Петропавловска сообщил о том, что хочет взорвать городские объекты, не уточняя, какие именно. Звонившего задержали по “горячим следам”. Им оказался 44-летний мужчина. Шутник будет привлечён к ответственности.