Подать заявление на банкротство казахстанцы могут через eGov.kz и eGov Mobile

Фото: netdolgoff.ru

С 3 марта 2023 года казахстанцы могут подать заявление о применении процедуры внесудебного банкротства, чтобы прекратить денежные обязательства перед кредиторами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Заявление может подать только сам должник, загрузив его на портал Электронного правительства eGov.kz или в мобильное приложение eGov Mobile.

В АО "Национальные информационные технологии" отметили, что подать заявление на банкротство граждане могут при условии, если:

задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не превышает 5,5 миллиона тенге, а срок просрочки превышает 12 месяцев;

у заявителя на праве собственности отсутствует имущество, включая имущество, находящееся в общей собственности;

на руках есть отказ банка или микрофинансовой организации в изменении условий договора (в случае отсутствия ответа Банка или микрофинансовой организации копия заявления должника или подтверждение о направлении заявления в электронном формате);

(в случае отсутствия ответа Банка или микрофинансовой организации копия заявления должника или подтверждение о направлении заявления в электронном формате); долг не погашается более пяти лет – не учитываются все перечисленные выше Условия;

должники являются получателями АСП на протяжении шести месяцев.

"Уважаемые пользователи, нет смысла подавать заявки на портале eGov.kz или посещать ЦОНы, не имея полного пакета документов, для начала возьмите необходимые подтверждения в банках второго уровня. Только после этого вы можете подать заявление на банкротство физлица", — отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии Ростислав Коняшкин.

Для проверки наличия оснований для подачи заявления казахстанцам рекомендуют получить персональный отчёт (Банкротство граждан РК) на сайте id.mkb.kz. В нём будет отображена сумма текущих обязательств и минимальное количество дней просрочки. Отчёт бесплатный и доступен с электронных устройств, в том числе с мобильных.

Также необходимо проверить регистрацию номера телефона должника и супруги(а) в Базе мобильных граждан. Для регистрации мобильного номера необходимо пройти по ссылке my.egov.kz.