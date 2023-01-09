Почтовые переводы теперь можно получать по электронному документу в Казахстане

Фото: diapazon.kz

В Казахстане изменены правила предоставления услуг почтовой связи. Теперь получить регистрируемое почтовое отправление, почтовый перевод денег можно, предъявив документ, удостоверяющий личность на бумажном или цифровом носителе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

При этом поверенный, который забирает почтовое отправление, также может предъявить как бумажную доверенность от нотариуса, так и её электронную форму.

Кроме того, при получении почтового отправления теперь не нужно указывать адрес места регистрации или фактического проживания. Уточнены нормы, касающиеся пересылки отправления (секограммы) для лиц с инвалидностью (официально признанных слепыми или слабовидящими).

Эти и другие поправки внесены Приказом МЦРИАП РК от 28 декабря 2022 года. Документ вводится в действие с 16 января 2023 года.