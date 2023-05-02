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  • Почти 60 млн тенге пытался заработать на контрабанде сигарет житель Уральска
pixabay.com Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29
178
Фото: pixabay.com

Почти 60 млн тенге пытался заработать на контрабанде сигарет житель Уральска

Крупную партию сигарет выявили у жителя Уральска, который перевозил из Алматы и продавал контрабандные табачные изделия через розничных продавцов на рынках города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Предприимчивый мужчина осуществлял запрещённый вид предпринимательской деятельности, сопряженный с хранением, перевозкой и сбытом подакцизных товаров в значительном размере. Общая сумма незаконных табачных изделий превысила 59 миллионов тенге.

"По данному факту Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области было зарегистрировано уголовное дело.  Судом указанный гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства переданы судебным исполнителям для принятия дальнейших мер", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 15:29
178
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