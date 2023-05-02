Почти 60 млн тенге пытался заработать на контрабанде сигарет житель Уральска

Фото: pixabay.com

Крупную партию сигарет выявили у жителя Уральска, который перевозил из Алматы и продавал контрабандные табачные изделия через розничных продавцов на рынках города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Предприимчивый мужчина осуществлял запрещённый вид предпринимательской деятельности, сопряженный с хранением, перевозкой и сбытом подакцизных товаров в значительном размере. Общая сумма незаконных табачных изделий превысила 59 миллионов тенге.