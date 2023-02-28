Почти 40% казахстанцев живут в сёлах

В настоящее время в сёлах страны проживает более 7,5 миллиона человек или 38,2 процента населения страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики. При этом в связи с темпами урбанизации доля сельского населения в последние годы снижается. Если на начало 2022 года численность населения в селах составляла 7 728 176 человек, то на начало 2023 года эта цифра составила 7 556 745 человек. Из них 3 832 903 – мужчины, 3 723 842 – женщины.

Наибольшая численность сельских жителей в Туркестанской области – 1 599 909 человек. На втором месте Алматинская область – 1 262 161 человек, на третьем месте по численности сельских жителей Жамбылская область – 691 179 человек. Далее идут Кызылординская область – 442 423 и Мангистауская область – 420 052. Самая маленькая численность сельских жителей в области Ұлытау, там, в селах проживают 21% населения области – 46 328 человек.

Доля сельских жителей в общей численности населения области преобладает в семи регионах: Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и области Жетісу.