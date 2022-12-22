Почему отсутствие единства внутри страны приводит к расколу государства

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В Казахстане проживают более 130 этносов: казахи, русские, узбеки, башкиры, чеченцы, азербайджанцы, украинцы и многие другие представители других национальностей, передаёт BaigeNews.kz. Именно это является одновременно и силой, и слабостью нашей страны. Силой — потому что, живя в единстве и согласии, мы делаем свою страну мощным государством, поскольку каждый этнос привносит в развитие Казахстана особенности своего народа, своей культуры. Слабой — потому что, даже в случае бытовой ссоры, внешние силы, используя социально-бытовую неустроенность, различия в религии, пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране и раздуть этот конфликт, придавая ему политическое значение.

Ярким примером тому могут служить два события. Одно из них произошло 23 ноября 2020 года в городе Жанатас. Когда работники компании "Казфосфат" требовали повысить заработную плату и улучшить условия труда. Казалось бы, это трудовой спор, не имеющий прямого отношения к политике. Однако блогеры в соцсетях и местные СМИ сообщили, что массовая акция протеста произошла из-за того, что новые менеджеры из России оскорбили местных сотрудников. Данному направлению придали настолько широкий резонанс, что на него обратили внимание и зарубежные издания. С одной стороны, это показательный процесс защиты чести и достоинства граждан страны, с другой — акция носила нелегитимный характер, найдя решение не в суде, а под давлением общественности и СМИ.

Второе событие — это самый громкий за последнее время межэтнический конфликт, произошедший 7 февраля 2020 года. Погром в дунганских селах Масанчи, Сортобе, Булар Батыр и Аухатты тоже начался на бытовой почве.

Позже появились высказывания, что "на фоне привычного представления о собственной стране как о "райском месте, где в мире и дружбе живут разные народы", которое культивировалось у казахстанцев во время правления Назарбаева, новости о трагедии в Кордайском районе разрывали социальные сети и стали едва ли не самой обсуждаемой темой в СМИ". При этом "бренд Республики Казахстан в качестве государства межэтнического и межконфессионального согласия резко подешевел".

Стоит отметить, что события в Кордайском районе обнажили целый пласт проблем казахстанского общества. Как отмечал в свое время политолог Данияр Ашимбаев, "система межнациональных отношений — это в первую очередь системная политика: легализация процедуры формирования самой АНК; создание полноценного НИИ по этническим проблемам, миграции и демографии, переформатирование воспитательно-педагогической и медийной политики, изучение вопроса расселения диаспор и вопросов этнической преступности. Вычленение этого блока в отдельное направление национальной политики способствовало бы снижению напряженности в этой области".

Есть и ещё одна проблема, касается религиозного направления. Дунгане так же, как и казахи, являются суннитского вероисповедания ханафитского мазхаба. При этом кровавое столкновение внутри мусульманской уммы не нашло не только своевременного отклика со стороны структур Духовного управления мусульман (ДУМК), они и не смогли предупредить данный конфликт, который явно назревал давно, а спусковым крючком стала бытовая ссора. В этой связи опасна ситуация, когда отсутствие должной работы со стороны ДУМК может быть использовано внешними деструктивными/экстремистскими силами, преследующими свои интересы в борьбе за умы казахстанских граждан и привлечении сторонников, а точнее вербовки потенциальных боевиков на сирийский или афганский фронты.

Помимо этого, существующие социальные проблемы, высокий уровень безработицы, особенно на юге страны, который скромно называется "статус – самозанятых" и пр., способствуют распространению экстремистской идеологии среди маргиналов, работников на производствах, где фактически не платят или платят мизерную зарплату. Следующей проблемой здесь является сращивание экстремистской идеологии с организованной преступностью.

Вновь возвращаясь, к примеру "Кордайского погрома", хочу напомнить, что одной из причин данного конфликта была названа борьба двух преступных группировок контрабандистов за передел сфер влияния в этом приграничном районе.

И в Казахстане, и на всем постсоветском пространстве действует немало интересантов, преследующих свои цели. Для одних выгодна дестабилизация региона, для других — мирное сосуществование государств. В этой связи экспертное сообщество ЕАЭС и СНГ уже много лет говорит о факторе внешнего воздействия на политическую ситуацию внутри страны и о важности выстраивания системы информационной безопасности регионального масштаба.

Конечно, власти страны предпринимают определенные шаги. Так, в Декларации "О государственном суверенитете Казахской ССР" и конституционном законе "О государственной Независимости РК" были провозглашены два принципа, определившие основы суверенитета и дальнейшей консолидации нации: во-первых, право казахского народа на самоопределение, ставшее условием для создания государства Казахстан, во-вторых, равные возможности для всех граждан страны. В данных документах во главу угла ставится консолидация всех граждан нового государства, вне зависимости от этнического происхождения, социальной, религиозной или иной принадлежности.

В апреле 2010 года была разработана правительством и одобрена на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана "Доктрина Национального единства Казахстана", где отмечается, что "глобализация требует от обновленного общества консолидации нового типа, основанной на осознании своего единства перед лицом изменившегося мира". В ней также прописан пункт, затрагивающий сферу укрепления институтов межэтнического взаимодействия. В данном документе большое внимание уделялось Ассамблее народа Казахстана, этнокультурным объединениям и другим институтам гражданского общества в реализации государственной национальной политики.

Спустя пять лет разрабатывается Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и единства. Ориентиром данных документов являются: Всеобщая декларация прав человека ООН (1948 г.), Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 г.), международные пакты ООН о гражданских и политических правах, об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992 г.), рекомендации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы, общие базовые направления этнополитики стран ОЭСР, которые внедрены в Казахстане.

Но одно дело, когда государство берет на себя обязательства, и совсем другое — исполнение на местах. В силу известных причин, вскрывшихся в результате Кантара — событий января 2022 года, фактически с самых верхов и до самых низов власти шло игнорирование основных принципов, прописанных в принятых Конвенциях, Доктрине, международных пактах и пр.

Участник судебного процесса массовым беспорядкам в Кордайском районе, адвокат Алматинской коллегии адвокатов, бывший сотрудник генеральной прокуратуры РК Болат Омаров уверен, что у кордайских погромов те же "заказчики", что и у январских событий 2022 года. Юрист обратился к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой дать поручение правоохранительным органам вернуться к кордайским событиям и посмотреть на них под другим углом. Он не сомневается, что история в Кордае была репетицией, а постановкой стал Кантар[1].

Впрочем, также очевидно, что за всеми этими событиями стоят внешние силы. Во-первых, Запад не раз предпринимал попытку поддержать в Казахстане политиков либерального толка, известных и не очень известных журналистов, общественных деятелей, блогеров. Через свои институты и фонды оказывал им финансовую поддержку.

Во-вторых, еще в 2020 году Госдепартамент США представил пятилетнюю стратегию по Центральной Азии. Согласно этому документу, США спят и видят, как ЦА регион идет единым блоком с Афганистаном и Пакистаном. Исследовательский центр Конгресса США и не скрывает стремление Белого дома быть вовлеченным в процесс и помочь странам Центральной Азии снизить их зависимость от России и Китая.

Всё это явно говорит о том, что события в январе 2022 года не обошлись без вмешательства западных сил. Но Казахстан обратился за помощью в ОДКБ, спутав карты западным игрокам. Зато накануне съезда Компартии Китая в соцсетях и зарубежных изданиях поползли слухи о госпереворота в Поднебесной и аресте председателя КНР Си Цзиньпина. И пока мир проверял эту информацию на фактчекинг, жители Пекина спокойно готовились к "Золотой неделе" — празднованию 73-летней годовщины с момента основания КНР, удивляясь этим информационным вбросам и пытаясь опровергнуть их. Учитывая напряженную обстановку между КНР и Тайванем, все эти вбросы еще раз подтверждают, что информационно-психологическое давление выгодно лишь одной стороне.

Острый конфликт вокруг Тайваня, гражданская война на Украине и в Казахстане крайне выгодны Вашингтону, который преследует свои интересы и исповедует принцип "разделяй и властвуй". К слову, масс медиа и сетям НПО здесь отводится определенная роль — раздувать пожар и вносить диссонанс в информационный фон. Преимущества такого подхода: относительная дешевизна и устойчивость результатов.

Впрочем, как уже было сказано, среди прочих, мечтающих захватить весь мир, устроив полный мир по своему образу и подобию, есть те, кто среди этого хаоса пытается поддерживать существующий миропорядок, в том числе и за счет культуры и СМИ. На саммите глав государств Центральной Азии, состоявшемся в Кыргызстане в июле 2022 года, президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о формировании общего для пяти государств телеканала о Центральной Азии. Он пояснил, что такой канал, который транслировал бы новости стран Центральной Азии на иностранных языках с позиций объективности, и позволил бы обойти "информационный голод" среди населения государств региона. Впрочем, не только информационный голод, а поставил бы заслон информационному давлению, которое хоть и относится по классификации ООН (ст .48) к мерам "невоенного характера", но последствия от использования информационных средств катастрофическими; затрагивать как индивидов, так и крупные социальные группы, а также государства.

В условиях глобального противостояния, постепенно нараставшего в последние десятилетия, Казахстан становится не только объектом конфликтов за контроль над природными ресурсами и путями их доставки на мировой рынок, но и территорией, дестабилизация которой способна не только взорвать Центральную Азию, но и резко обострить ситуацию в России и Китае. И на этом фоне обеспечение национального единства в нашей стране является важным условием создания развитого демократического, светского, правового и социального государства. Помимо этого, консолидация и единство казахстанского общества позволяет говорить об экономическом росте государства. Ведь если страну не раздирают внутренние конфликты и противоречия, у нее один путь — к процветанию.