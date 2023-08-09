Победителей международного турнира по танцам на колясках встречали в Астане

Призеров международных лицензионных соревнований по танцам на колясках Севду Алиеву и Айгуль Балмагамбетову встретили в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев члены Дирекции развития спорта по неолимпийским видам акимата города Астаны, передает BaigeNews.kz.

Также спортсменов в аэропорту встретили болельщики, коллеги и заместитель акима Астаны Есет Байкен, руководитель городского Управления спорта Самат Жылкыбаев.

Молодые люди, державшие плакаты с лозунгами, выражали благодарность спортсменам, защищавшим честь страны. А наши земляки поблагодарили казахстанцев за поддержку.

Напомним, с 5 по 6 августа в Токио в международных лицензионных соревнованиях по танцам на колясках приняли участие спортсмены из 18 стран. Честь страны защищали наши земляки Ардак Отарбаев, Севда Алиева, Айдана Бегленова. Они соревновались в 10 видах танца.

По результатам соревнований Ардак Отарбаев и Севда Алиева заняли 1 место в танцевальной категории DUO FREESTYLE CLASS 1, 2 место в категории DUO STANDART CLASS 1.

Ардак Отарбаев и Айдана Бегленова завоевали бронзу в танцевальной категории COMBI LATIN CLASS 1.

Кроме того, Ардак Отарбаев занял 3 место в категории MAN FREESTYLE CLASS 1.

Стоит отметить, что данное соревнование является лицензионным перед чемпионатом мира по танцам на колясках.

Турнир прошел успешно для столичных спортсменов. Теперь они примут участие в предстоящем первенстве мира в Италии.