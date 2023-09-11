Пистолет нашли на улице в Астане
Сегодня, 21:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:28Сегодня, 21:28
112Фото: polisia.kz
Травматический пистолет обнаружили в кустах сотрудники ДУИС Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Напротив строительного объекта в кустах обнаружен травматический пистолет МР-654 К, калибра 4,5 миллиметра, заводского изготовления", - уточнили в полиции.
По факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК.
Сотрудниками оперативного отдела ДУИС и подведомственными учреждениями продолжается работа по выявлению фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.
Самое читаемое
- Ездить в новых вагонах будут пассажиры по трём направлениям в Казахстане
- Видео с бескультурными поступками астанчан опубликовал аким
- Пили чай с вареньем: зоопарку Шымкента предъявили за "прожорливых" животных
- История одной закупки: чиновник и бизнесмен из Тараза обокрали государство на 100 миллионов
- Фото со спящими на полу малышами прокомментировали в детском саду Актау