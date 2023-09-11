Пистолет нашли на улице в Астане

Сегодня, 21:28

Сегодня, 21:28

Травматический пистолет обнаружили в кустах сотрудники ДУИС Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Напротив строительного объекта в кустах обнаружен травматический пистолет МР-654 К, калибра 4,5 миллиметра, заводского изготовления", - уточнили в полиции.

По факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК.

Сотрудниками оперативного отдела ДУИС и подведомственными учреждениями продолжается работа по выявлению фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.





