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Пирматов сообщил Токаеву, что инфляция демонстрирует снижение в Казахстане Вчера, 17:40
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Вчера, 17:40
738

Пирматов сообщил Токаеву, что инфляция демонстрирует снижение в Казахстане

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов доложил президенту об итогах реализации денежно-кредитной политики за первый квартал 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности:

  • проинформировал о ситуации в экономике и финансовом секторе Казахстана, улучшении деловой активности, динамике депозитного рынка, а также состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.
  • сообщил, что месячная и базовая инфляция демонстрируют снижение и формируются в соответствии с ранее представленными прогнозами регулятора. При этом инфляционные риски все еще остаются высокими, что требует сохранения текущих денежно-кредитных условий.
  • представил информацию о развитии системы мгновенных платежей и подготовке к внедрению цифрового тенге.
  • глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.
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Вчера, 17:40
738
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