Певица Индира Едильбаева поделилась фото и видео со свадьбы
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Известная казахстанская певица и актриса Индира Едильбаева и её избранник, менеджер казахстанских музыкантов, Камалдин Камирдинов сыграли свадьбу. Кадрами с торжества звезда поделилась на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Церемония мечты. Я много раз загадывала и представляла, как буду говорить "да" любимому человеку во время церемонии. Столько картинок сохраняла, как я хочу видеть этот момент. И вчера было всё - идеальная зеркальная дорожка, большое количество цветов, нежные тона", - описала происходившее певица.
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Предложение руки и сердца Индире сделали на острове Бали. Брак зарегистрировали 8 августа.
Напомним, Индира Едильбаева является финалисткой десятого сезона шоу "Голос Украины", на котором певица полюбилась популярному исполнителю Дану Балану. Член жюри высоко оценил её вокальные и внешние данные.
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