  • 4 Сентября, 23:09
  • BAIGENEWS
Назначен советник президента Казахстана
Пять казахстанцев оказались в тюрьме за лжетерроризм
На шахте "Казахстанская" продолжают тушить пожар
В Астане модернизируют старую и построят новую электроподстанцию
Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства
Тысячи мальков сазана гибнут в Атырауской области
Первое казахстанское зерно направили в китайскую провинцию Шаньд
В забеге Astana Marathon приняли участие две тысячи человек
Чемпионат Казахстана по мотокроссу проходит в Актобе
Нелегальных мигрантов обнаружили в такси на трассе в ЗКО
В Конаеве организовали кокпар прямо на автодороге
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Певица Индира Едильбаева поделилась фото и видео со свадьбы

Сегодня, 21:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
zhizn-zvezd.ru Сегодня, 21:36
Сегодня, 21:36
230
Фото: zhizn-zvezd.ru

Известная казахстанская певица и актриса Индира Едильбаева и её избранник, менеджер казахстанских музыкантов, Камалдин Камирдинов сыграли свадьбу. Кадрами с торжества звезда поделилась на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Церемония мечты. Я много раз загадывала и представляла, как буду говорить "да" любимому человеку во время церемонии. Столько картинок сохраняла, как я хочу видеть этот момент. И вчера было всё - идеальная зеркальная дорожка, большое количество цветов, нежные тона", - описала происходившее певица.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от INDI (@indi_edilbayeva)

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от INDI (@indi_edilbayeva)

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от INDI (@indi_edilbayeva)

Предложение руки и сердца Индире сделали на острове Бали. Брак зарегистрировали 8 августа.

Напомним, Индира Едильбаева является финалисткой десятого сезона шоу "Голос Украины", на котором певица полюбилась популярному исполнителю Дану Балану. Член жюри высоко оценил её вокальные и внешние данные.

Самое читаемое

Наверх