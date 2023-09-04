Певица Индира Едильбаева поделилась фото и видео со свадьбы

Известная казахстанская певица и актриса Индира Едильбаева и её избранник, менеджер казахстанских музыкантов, Камалдин Камирдинов сыграли свадьбу. Кадрами с торжества звезда поделилась на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Церемония мечты. Я много раз загадывала и представляла, как буду говорить "да" любимому человеку во время церемонии. Столько картинок сохраняла, как я хочу видеть этот момент. И вчера было всё - идеальная зеркальная дорожка, большое количество цветов, нежные тона", - описала происходившее певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от INDI (@indi_edilbayeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от INDI (@indi_edilbayeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от INDI (@indi_edilbayeva)

Предложение руки и сердца Индире сделали на острове Бали. Брак зарегистрировали 8 августа.

Напомним, Индира Едильбаева является финалисткой десятого сезона шоу "Голос Украины", на котором певица полюбилась популярному исполнителю Дану Балану. Член жюри высоко оценил её вокальные и внешние данные.