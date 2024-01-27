Пенсионера, запертого в квартире, спасли полицейские в Астане
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Столичные полицейские помогли пожилому мужчине, который оказался заложником в собственной квартире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию поступило сообщение о том, что пожилой мужчина заперт и не может выбраться из собственной квартиры на улице Жангельдина. Вызов был сделан из городской поликлиники, куда позвонил пенсионер и сообщил о плохом самочувствии.
На место происшествия незамедлительно были направлены патрульные Дулат Идрисов и Мухамедкали Калдыбеков и участковый инспектор Сайдулла Оразалы. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, поэтому полицейские решили забраться в комнату через окно первого этажа. Один из них обвязал себя тросом и стал подниматься из окна, второй страховал напарника. Общими усилиями полицейский проник в квартиру, где находился больной человек. Сотрудники открыли запертую квартиру и передали пенсионера прибывшей бригаде скорой помощи.
Как выяснилось, мужчина страдает болезнью сердца, и в квартире проживает один. Пенсионеру была оказана срочная медицинская помощь, в настоящее время его жизнь вне опасности.
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