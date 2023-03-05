Пенсионера из Костанайской области избили и вымогали деньги

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73-летний Владимир Стрельников уже 7 лет проживает в общежитии по ул. Механизаторов, 1 в Тобыле. 26 февраля, около 20.00, в его комнату зашел сосед. По словам пенсионера, с ним был парень, которого он видел впервые, сосед был пьян и требовал деньги, пенсионер отказал. Тогда пожилого мужчину сильно избили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

"У нас с Валерой были нормальные отношения. Он и раньше иногда выпивал, я не пил с ним никогда. Периодически он ко мне пьяный приходил. Финько сначала один был, он в соседней комнате живет, он пожилой уже, за 50 ему где-то. Потом второй пришел, лет 25-30 на вид, чернявый такой. Финько угрожал, говорил "Давай карточку!". Я не дал", - впоминает Владимир Стрельников.

По словам Стрельникова, гости били его по лицу и туловищу, от ударов он потерял сознание.

"Я очнулся на следующий день. Оказалось, что дверь закрыта на ключ. Потом открыли дверь, меня отвезли в областную больницу. Врачи ничего мне про диагноз не сказали, быстро все, раз-раз. Тяжело вспомнить. Два дня вроде в больнице был. Они что-то писали, не знаю что. Потом я написал заявление в полицию. Приняли. Суд был, им 5 суток дали, считаю - несправедливо, это все от пьянства! Вот побои все! Но больше я никуда не пойду, ни по судам, ни в полицию, хватит мне этого", - рассказал пенсионер.

В ДП Костанайской области сообщили, что Стрельников от прохождения судебно-медицинской экспертизы отказался, поэтому тяжесть причиненных телесных повреждений квалифицируются, как нанесение побоев.