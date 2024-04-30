Паводок в Северо-Казахстанской области: какую помощь окажут пострадавшим

В Казахстане продолжается ликвидация паводков в Западно-Казахстанской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях. Подтопленными остаются более пяти тысяч жилых домов. На севере страны с замиранием сердца ждут оттока большой воды. О том, как там переживают последствия половодья, и какую помощь получат пострадавшие от весенней стихии, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Уже больше двух недель петропавловцы не узнают свой родной город. Залитые водой микрорайоны, оставшиеся без дома горожане, патрулирование и ограничение передвижения в зонах подтопления – поистине пугающая картина. Всё это уже стало обыденностью уютного городка на севере Казахстана.

В ожидании спада воды

Ещё пару месяцев назад местные жители и подумать не могли, что под воду уйдёт сразу пять городских микрорайонов и пригородные сёла. Одно сейчас и вовсе оторвано от большой земли. Туда можно добраться только вплавь. А петропавловцы только издали могут наблюдать за тем, как их дома буквально рушатся.

Квартира Манарбека Досанова в посёлке Заречный в саманном бараке развалилась. Свой 53 день рождения мужчина встречает в пункте временного размещения пострадавших. Здесь у него отдельная комната, но приятному соседству петропавловец будет только рад. Говорит, только "за" разделить уютную комнату с товарищем по несчастью.

"Это не 17 год. Это хуже - потоп. Это стихия какая-то ужасная. Телевизор, холодильник, там. Все. Дома, что было... 25 килограммов сахара. Хотел малиновое варенье, соленья... Ни картошки, ни маркошки. Ничего нет. Не знаю я как буду жить", - со слезами на глазах говорит Манарбек Досанов.

Здесь же, в общежитии вместе с остальными пострадавшими и семья Бектуровых. Они около десяти лет проживают в дачном массиве, где построили жилой дом. Документы ещё не оформили. По сути, даже адреса нет. В этом году их дом практически полностью скрыла вода. Сейчас живут только надеждой. Зауреш навела уют во временном жилье: в мечети в качестве гуманитарной помощи ей дали ковёр. Сын с семьёй пережидает беду за стенкой соседней комнаты, мужа положили в больницу.

"Не знаю, насколько 100 МРП хватит. Как дело пойдёт. Пока все высохнет. Сейчас хоть бесплатно живём. Мы на квартире жили. 125 тысяч тенге платили. Сюда ушли. Если бы на квартире остались, этих денег бы не хватило месяца на три или на два. Без жилья не оставят. Президент приезжал, говорил, что помогут всем, независимо есть документ или нет. Хоть дачный дом, хоть какой. Надеемся, будет жилье", - рассказывает Зауреш Бектурова.

А вот семья Панкратовых недавно выплатила все кредиты, которые оформляли на ремонт квартиры после половодья 2017 года. Тогда их жилье сильно пострадало. О масштабах разрушения сегодня они даже думать боятся. Не первый раз сталкиваясь со стихией, семья рассчитывает только на собственные силы.

"Ремонт был сделан полностью с нуля. И сейчас что я получу опять - не знаю. Сейчас пока вода сойдёт, комиссию пока дождусь, где я должна быть? Думаю, месяц по любому здесь проживём. А потом нужно ведь в квартире все срывать, сдирать, сушить. Представьте, какой там сейчас беспорядок, сколько всего вода принесла. У нас даже балконные двери выбила волна. В 2017 году, когда нас затопило, тоже свежий ремонт был. Нам дали 190 тысяч тенге. На что хватило? Пол только застелить и все…", - объясняет жительница микрорайона Хромзавод Ольга Панкратова.

Оценка покажет…

В Казахстане для пострадавших от паводка предусмотрено несколько уровней финансовой поддержки. Это единовременная выплата в размере около 370 тысяч тенге. Дополнительная помощь в виде ещё 554 тысячи на бытовую технику и мебель.

"После того как паводок отойдёт, мы увидим ущерб и будет оказана помощь по возмещению ущерба как жилищ, так и другого имущества. Если у населения имеются кредиты - будет отсрочка. Так же отсрочка будет по налоговым выплатам до 1 июля. Пеня не будут начисляться, штрафных санкций в этот период также не будет. У кого была потеря жилья - будет осуществляться строительство жилья, будут приобретаться квартиры на вторичном рынке, а также ремонт квартир будет. Максимальная стоимость жилья будет 22 миллиона 700 тысяч тенге", - говорит руководитель управления финансов СКО Наталья Дышкант.

Несогласные с решением комиссии горожане смогут оспаривать его в суде. Пострадавшие вправе выбирать: делать ремонт старого и строительство нового дома самостоятельно, или делегировать ответственность на местных властей. Однако, общественники считают, что объективно выбора у людей немного. Все потому, что в любом случае стихия у них забрала больше, чем способно восполнить государство.

"К сожалению, пока вода не спадёт, мы не сможем сделать техническое обследование и оценку. Поэтому придётся дождаться этого момента. Это наверное, в течение месяца будет продолжаться. Местные исполнительные органы максимально пытаются ускорить этот процесс. Сейчас уже заключаются договоры с оценщиками, чтобы максимально ускорить оценку и начать расселять людей", - дополнила Наталья Дышкант.

На сегодня по Петропавловску провели оценку 78 домов. Тем временем акиматом города уже заключены договоры с риэлтерскими компаниями на приобретение 200 квартир и начато строительство сотни новых домов на окраине Петропавловска. К слову, завершиться стройка по проекту должна к началу июня.

Что паводок нам показал

По мнению общественника Павла Афанасьева, наводнение этой весной показало неподготовленность местной власти к подобным природным явлениям.

"Мы заметили, что нет никакого прогнозирования развития ситуации такого рода. Нет никакой плановости, никто, никакие расчёты никогда не предоставлял. И паводок этого года является крупнейшей трагедией в истории Петропавловска. Это неподготовленность, отсутствие предвидения", - считает Павел Афанасьев.

Собеседник отмечает хаотичные и необдуманные решения, предпринимаемые как властями, так и другими структурами, которые принимались ещё до начала паводка.

"Многие жители затопленных микрорайонов города говорят о том, что они не оповещались о предстоящем паводке. В Борках они вообще остались один на один со стихией. Их никто не предупреждал, никакие сирены не срабатывали. А вот в Кызылжарском районе обратная ситуация: людей в Бесколе с некоторых улиц выселили за два дня до прихода волны. Не дали им забрать ни вещи, ни животных, ни спасти какие-то ценности. Эти сумбурные движения вызывают большое сожаление", - делится мнением депутат.

Также он считает, что восстановительные работы за счёт районных бюджетов - накладное мероприятие. Вопросы вызывают и поставленные сроки исполнения по строительству и расселению пострадавших в новое для них жилье.

"Как бюджеты это потянут? Ставятся нереальные сроки - до конца лета. Кто-то говорит даже, что если он не справится, то уйдёт в отставку. Как-то это всё выглядит залихватски. Не надо заранее ничего, тем более не реализуемого, обещать. Необходимо действовать с холодной головой, с трезвым, доскональным расчётом", - уверяет депутат.

После того, как в Петропавловск пришла большая вода, питьевая разом исчезла. До сегодняшнего дня употреблять ту, что бежит из крана, находится в колодцах и даже родниках, санэпидемиологи не рекомендуют. Бутилированная – единственный источник чистой воды в регионе на сегодня. При том, что на время паводка весь областной центр подключён к центральному водоснабжению от местного озера.

"Нам поставляют воду с озера Пёстрое, которое не проточное и используется как городской пляж. По сути акватория - большая грязная лужа. В ней всегда существовала проблема с ростом довольно опасных водорослей, которые для населения ядовиты. Берега озера выложены гранитом, который не позволяет воде ни уходить, ни приходить. А мы сейчас этой водой пользуемся. Явно нарушены экологические нормативы. Водоём, мне кажется, после этого обмелеет, существенно убавится в размерах. Потому что поставлять из озера в город на протяжении нескольких месяцев воду — это неправильно", - говорит Павел Афанасьев.

Затопленным домам предстоит пройти проверку на возможность ремонта и проживания в целом. Депутат с юридическим образованием уверяет, что население останется недовольным оценкой нанесённого ущерба.

"Потому что не все утерянное имущество будет оценено оценщиками. Более того, имущество будет оцениваться с учётом его амортизации. И это не будут рыночные цены. Будут гораздо ниже рыночных. Поэтому социальная помощь и должна была быть существенней, чтобы позволить сгладить недостатки и недовольство оценкой ущерба", - считает собеседник.

Отметим, что ранее на заседаниях общественного совета поднимался вопрос о проведении исследований подземных вод при разработке генерального плана города.

"У нас очень поднялся за последние годы уровень грунтовых вод. Плохо работает сливная канализация, плохо работают очистные сооружения, канализации не имеют замкнутого цикла, не выходят на коллекторы. Вода в них застаивается, заболачивается. Это всё подвергает затоплению даже тех районов, которые раньше никогда не затоплялись. Безусловно, гидрологические исследования должны быть, должны применяться научные разработки и нужно строить надёжную дамбу. Я убеждён, что вопрос о строительстве в Петропавловске дамб и плотин досконально никогда не изучался. Должны работать специалисты, но, к сожалению, их у нас не осталось", - считает депутат.

Культура страхования

Политолог Аман Мамбетали уверен, что трагедиям паводка способствовало две вещи.

"Это системный кризис в кадрах, созданный за 30-летнюю историю коммуникации мышления у чиновничьего аппарата в Казахстане. И второе – абсолютная, практически поголовная безответственность и безынициативность многих ответственных сотрудников на местах. Вот эти два фактора вместе создают системные пробои, которые сложно чем-либо закрыть", - считает политолог.

Также он уверен, что изучение природных циклов возможно и необходимо. Это таяние ледников, температурный режим. Выпадение осадков. Их совпадение в пиках провоцируют подобные катаклизмы, с которым столкнулся этой весной Казахстан.

"По официальным источникам, которые мы мониторим, в период паводка у нас нет человеческих жертв. Это говорит о хорошем реагировании и готовности служб ЧС. Но остаётся вопрос про мышление и системное восприятие. К слову, система эвакуации прошла неплохо. Мало кто заметил, но наша страна за короткий период смогла эвакуировать практически более ста тысяч человек, разместить их и обеспечить всем необходимым. И уже часть из них вернуть в дома, где уже нет рисков большой воды", - говорит Аман Мамбетали.

Политолог убеждён, что не только власти должны сделать выводы после масштабного наводнения. Задуматься стоит и каждому гражданину. Научить себя культуре страхования, в первую очередь.

"Нам очень повезло, что наша страна взяла ответственность и обещала покрыть расходы, возместить ущерб и предоставить компенсацию всем пострадавшим. А вот в соседней России схожая проблема. Практически в тот же период 13 областей пострадало. В большей части Оренбургская область, Кузбасс и Алтайский край. Так вот там выплаты составили от 13 до 27 тысяч рублей. Это очень мало. Паводки - это системный, естественный процесс, который происходит на большей части северного полушария. В той же Канаде он регулярно происходит, в странах Европы. Так вот в этих государствах вообще нет понимания компенсации от государства своим гражданам", - отмечает политолог.

В перечисленных странах граждане ежегодно страхуют своё имущество и бизнес, трезво оценивая риски на случай стихии. Обеспечивают себе финансовую поддержку, в то время, когда государство отвечает за превентивные меры, создаёт гидросооружения, отводные проекты, укрепления русел рек либо наоборот увеличение поймы. В итоге, сделаем ли мы выводы, покажет время...

Фото Наталья Волкова.