Паводки в Казахстане: Токаев поручил не допустить роста цен на продукты питания

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год. Прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб (Казводхоза, Казгидромета) организована слабо. Меры реагирования в основном принимаются постфактум либо с небольшим заделом прогнозирования. Поэтому нам крайне необходим надлежащий механизм прогнозирования кризисных ситуаций. Министерству цифрового развития совместно с министерствами экологии, водных ресурсов и МЧС следует до конца года разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации (паводки, пожары и т.д.), составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и шаги действий. Кстати, сейчас Правительству и местным исполнительным органам, прежде всего, акимам областей нужно готовиться к летнему периоду. Вполне возможны пожары и другие стихийные бедствия. Нужно заранее, не так как сейчас: проснулись, и вдруг обнаружили, что наступили паводки. Здесь можно использовать опыт совместной работы МЧС и национальной компании "Қазақстан Ғарыш Сапары" по моделированию паводков в восточных регионах страны, – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил разработать план и принять действенные меры по сохранению паводковой воды для сельскохозяйственных нужд. По его словам, акиматам надо провести работы по отводу талых вод с населенных пунктов в русла рек или водохранилища.

Глава государства также подверг критике утвержденнуюп Правительством Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года.



По его мнению, План действий по ее реализации носит декларативный характер, не позволяя комплексно решить проблему предотвращения и сокращения ущерба от паводков. Поручено пересмотреть положение Концепции.

"Компетентные учреждения (акиматы, МЧС, министерство водных ресурсов) не работают сообща, уклоняются от ответственности. Перекладывают работу друг на друга. Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц. Главный критерий – эффективность государственных служащих. Между государственными органами и акиматами отсутствует четкий и стабильный алгоритм коммуникации. Соответствующее министерство должно контролировать готовность страны к стихийным бедствиям. Это его основная задача. Акцент должен быть сделан на этом вопросе. Министерство должно проверять состояние гидротехнических и других важных объектов и предоставлять достоверные данные", – отметил президент.

Он призвал в вопросе борьбы с наводнениями обратить внимание на международный опыт и тщательно изучить, как другие страны справляются с паводками.

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.