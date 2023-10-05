Павлодарец украл соседский гараж и продал всё содержимое

39-летний мужчина украл чужой гараж и сдал его на металл, а содержимое он распродал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

По информации областного департамента полиции, 39-летний павлодарец решил украсть соседский гараж и сдать его на металл. По его словам, сделал он это, так как был безработным.

"Он нанял грузовую машину с манипулятором и забрал гараж вместе с имуществом, которое в нем находилось, – две стиральные машины, комплект зимней резины, велосипед", - сообщили в полиции.

Сейчас павлодарец состоит на учёте в службе пробации города Павлодара. Стражи правопорядка ведут с осужденным профилактическую работу по недопущению повторных преступлений.