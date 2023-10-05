Павлодарец украл соседский гараж и продал всё содержимое
Сегодня, 15:06
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Сегодня, 15:06Сегодня, 15:06
287Фото: shansonline.ru
39-летний мужчина украл чужой гараж и сдал его на металл, а содержимое он распродал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.
По информации областного департамента полиции, 39-летний павлодарец решил украсть соседский гараж и сдать его на металл. По его словам, сделал он это, так как был безработным.
"Он нанял грузовую машину с манипулятором и забрал гараж вместе с имуществом, которое в нем находилось, – две стиральные машины, комплект зимней резины, велосипед", - сообщили в полиции.
Сейчас павлодарец состоит на учёте в службе пробации города Павлодара. Стражи правопорядка ведут с осужденным профилактическую работу по недопущению повторных преступлений.
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