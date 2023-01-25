Павлодарец попросил у девушки сигарету и за грубый ответ сломал ей челюсть

Фото: ktk.kz

Летом прошлого года 37-летний павлодарец попросил у прохожей девушки сигарету. Она ответила отказом, из-за чего между ними произошёл словесный конфликт. В результате перепалки мужчина сломал ей челюсть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Мужчина нанёс кулаком три удара в левую часть лица пострадавшей, сломав ей нижнюю челюсть", – говорится в приговоре суда №2 Павлодара.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №1 Павлодара. Подсудимого М. признали виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 107 и частью 1 статьи 188 УК РК и назначили наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы.

Уточняется, что в том же месяце осуждённый совершил ещё одно преступление — кражу, в другой части Павлодара. Он украл спортивный велосипед стоимостью 100 тысяч тенге. Приговор не вступил в законную силу.