Пауэрбанк загорелся у пассажира в алматинском аэропорту

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В Алматинском аэропорту у пассажира Air Astana, вылетающего рейсом Алматы — Бишкек, во время прохождения досмотра в зале вылетов международных рейсов, загорелось портативное зарядное устройство. Момент инцедента попал на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

"В целях осведомления пассажиров о правилах провоза зарядных устройств Департамент упрощения формальностей АО "Авиационная администрация Казахстана" настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств", - говорится в сообщении КГА.

В Комитете отметили, что согласно Технической инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Doc 9284 ИКАО, запасные батареи, включая блоки питания (так называемые Power bank) должны перевозиться в ручной клади и должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания, путём помещения в оригинальную розничную упаковку или иным образом изолируя клеммы, например, заклеивая открытые клеммы скотчем или помещая каждую батарею в отдельный пластиковый пакет или защитный чехол.

В случае если литиевые батареи (в оборудовании либо с оборудованием) перевозятся в качестве груза, то они должны быть соответствующим образом задекларированы, промаркированы и упакованы согласно действующей редакции Технической инструкции ИКАО.