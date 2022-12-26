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Партия Adal прекращает деятельность в Казахстане Сегодня, 15:04
46
Сегодня, 15:04
46

Партия Adal прекращает деятельность в Казахстане

Партия Adal подала документы на прекращение своей деятельности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции.

В ведомстве уточнили, что в Казахстане остались шесть зарегистрированных партий.

В апреле 2022 года Adal вошла в состав правящей партии AMANAT.

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#партии #политика
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:04
46
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