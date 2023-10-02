Палец с ноги на руку пересадили полуторагодовалому мальчику в Алматы

Микрохирург с мировым именем провёл шесть сложных операций казахстанским детям на базе детской городской клинической больницы №2 Алматы, передаёт BaigeNews.kz.



Ради сложных пациентов в Казахстан из Москвы прилетел специалист мирового уровня по микрохирургии кистей и стоп, профессор кафедры травматологии и ортопедии РУДН Игорь Голубев.

Специалист провёл консультации для родителей 28 маленьких пациентов и прооперировал шестерых детей с врождёнными и приобретёнными пороками верхних и нижних конечностей.

"У моего внука при рождении не было правой кисти, левая не полностью развита – нет полноценного большого пальчика. Дочь обратилась в общественный фонд "Милосердие", после обследований врачи нам сказали, что можно пересадить палец с ноги на левую руку. Это для того, чтобы он с одной левой кистью мог управляться, держать кружку, полноценно пользоваться левой рукой. В будущем, когда пойдёт в школу, мог держать ручку и писать левой рукой", - рассказала бабушка полуторагодовалого Мубарака Мира Калибекова.

Мубарак родился с аплазией правой кисти и без фаланги первого и второго пальца левой руки. Мальчик ходит, играет, родители заказали ему косметический протез на правую кисть. В развитии малыш не отстаёт от своих сверстников.

Операция по трансплантации пальца с ноги на руку длилась восемь часов. Мубараку предстоит процесс восстановления, а пока врачи каждые два часа проверяют кровоток в пересаженном пальце.