Отечественные беспилотники тестируют в Минобороны

На базе воинской части Сил воздушной обороны прошли первые испытания беспилотных летательных аппаратов, разработанных специально для нужд Вооруженных сил представителями казахстанских предприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

На запрос Минобороны об изготовлении беспилотных летательных аппаратов откликнулись сразу несколько казахстанских компаний, входящих в состав ОПК страны.

Вся летательная техника оснащена современными средствами видеонаблюдения, датчиками, дальномерами и тепловизорами. На обозрение экспертов были представлены различные летательные аппараты.

"Эти беспилотники создали отечественные производители, причем за короткое время. Результат их работы мы смогли наглядно увидеть и оценить. Конечно, требуются доработки. И, тем не менее, начало хорошее", – отметил офицер Департамента развития и применения беспилотных авиационных систем Генерального штаба Вооруженных сил полковник Ержан Жакашев.

Отечественные компании-производители постарались учесть все требования и запросы военных. Принятие на вооружение беспилотников отечественного производства позволит существенно экономить бюджетные средства, оперативно решать вопросы их последующего облуживания и модернизации.

"У нас очень эффективные дневные и ночные камеры, есть функция определения координат, лазерный дальномер и система сброса боеприпасов. Такие характеристики позволяют наводить артиллерию на цели. Считаю, что они будут положительно оценены специалистами Вооруженных сил", – сказал представитель производителя Айбек Ахыш.

По завершении испытаний члены комиссии дали разработчикам отечественных БПЛА рекомендации по доработке и дополнению представленных моделей беспилотников.