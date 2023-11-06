Осадки пройдут по всему Казахстану

В ближайшие три дня погоды на большей части Казахстана выпадут осадки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, на большей части страны пройдут осадки в виде дождя и снега. Сильные дожди ожидаются 8-9 ноября на юге и 9 ноября на юго-востоке Казахстана.

Сообщается также, что на северо-западе, севере и в центре республики ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью до пяти градусов тепла, на востоке - до ноля - восьми мороза, на юге и юго-востоке – до трёх - 10 градусов со знаком плюс.