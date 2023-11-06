Осадки пройдут по всему Казахстану
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
135Фото: baigenews.kz
В ближайшие три дня погоды на большей части Казахстана выпадут осадки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, на большей части страны пройдут осадки в виде дождя и снега. Сильные дожди ожидаются 8-9 ноября на юге и 9 ноября на юго-востоке Казахстана.
Сообщается также, что на северо-западе, севере и в центре республики ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью до пяти градусов тепла, на востоке - до ноля - восьми мороза, на юге и юго-востоке – до трёх - 10 градусов со знаком плюс.
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