Определились все соперники сборной Казахстана по хоккею в олимпийской квалификации
Сегодня, 22:02
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Сегодня, 22:02Сегодня, 22:02
137Фото: icehockey.kz
Международная федерация хоккея опубликовала составы групп финального раунда квалификации хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр-2026, передаёт BaigeNews.kz.
Сборная Казахстана поборется за путёвку в группе D с командами Словакии, Австрии и Венгрии. Матчи примет Братислава с 29 августа по 1 сентября 2024 года.
В группе E в Риге встретятся сборные Латвии, Франции, Словении и Украины, а в группе F – Дании, Норвегии, Великобритании и Японии.
Путёвку на Олимпийские игры получат победители каждой из групп финальной квалификации.
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