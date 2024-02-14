Определились все соперники сборной Казахстана по хоккею в олимпийской квалификации

Международная федерация хоккея опубликовала составы групп финального раунда квалификации хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр-2026, передаёт BaigeNews.kz.

Сборная Казахстана поборется за путёвку в группе D с командами Словакии, Австрии и Венгрии. Матчи примет Братислава с 29 августа по 1 сентября 2024 года.

В группе E в Риге встретятся сборные Латвии, Франции, Словении и Украины, а в группе F – Дании, Норвегии, Великобритании и Японии.

Путёвку на Олимпийские игры получат победители каждой из групп финальной квалификации.