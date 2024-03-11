Опасность религиозного радикализма или как начинаются религиозные войны

Проблема религиозного радикализма на протяжении всей истории человечества остается одной из актуальнейших во многих уголках земного шара. Религиозный радикализм относится к процессу, в котором отдельные люди или группы воспринимают и интерпретируют религиозные учения крайне догматично и считают нормой использование насилия, как основного средства для достижения своих целей.

Именно религиозный радикализм стал одним из главных источников угроз для безопасности во многих регионах мира. Он способствует возникновению и углублению конфликтов и разделения в обществе. Религиозный радикализм может приводить и к ограничению свободы вероисповедания и дискриминации религиозных меньшинств. Еще одной большой опасностью религиозного радикализма может быть ликвидация культурного и исторического наследия, поскольку экстремисты заинтересованы в уничтожении святилищ, памятников, традиций, обычаев которые они считают врагами их вероучения. Последствия религиозных конфликтов выражаются не только в потерях человеческих жизней, непосредственного физического насилия, террористических актов, но и в голоде, массовом распространении различных болезней, и беженства местного населения в соседствующие регионы. Религиозные конфликты являются одними из самых жестоких, и кровопролитных в истории человечества.

Таким образом, в решении проблемы религиозного радикализма заложены безопасность, согласие и стабильность в любом государстве. Именно поэтому важно приложить все усилия для понимания причин возникновения, и своевременного принятия мер для борьбы с религиозным радикализмом еще на моменте его зачатия. В этих целях необходимо наладить диалог и взаимопонимание между различными религиозными группами, активно вести пропаганду толерантности и уважения к различиям, развития гражданской ответственности среди верующих и общества в целом. Только таким образом мы сможем создать гармоничное и мирное сосуществование различных религиозных и культурных сообществ, способствующее прогрессу и процветанию нашего государства.

Вышедшая в апреле 2018 года книга стала настоящей сенсацией на французском книжном рынке. Она научно обосновывает и подтверждает опасения французского народа по поводу увеличивающейся активности исламистских организаций во Франции.

Книга вызвала значительный интерес у общественности, так как она ставит под сомнение укоренившиеся мнения и вносит новые аргументы в дискуссию о растущей угрозе исламистских организаций.

Однако следует отметить, что книга вызвала большое количество дискуссий в научных кругах поскольку, некоторые ученые высказали свои сомнения относительно представленных в ней данных. Таким образом, возникает потребность в проведении дальнейших исследований для полного и объективного понимания проблемы и принятия эффективных мер по ее решению.

На мой взгляд выводы вышеуказанной книги подтверждаются ситуацией сложившейся в нашей стране, ведь если взять всю историю происходивших в независимом Казахстане террористических актов и попыток устроить теракты, то очевидно, что большая часть из них, если не все устраивались именно представителями исламских радикальных группировок исповедующих салафизм, ваххабизм, или такфиризм.

Марат Азильханов в своей статье "Факторы современных вызовов и рисков для религиозного экстремизма" пишет следующее: "...некоторые исследователи считают, что к факторам развития радикализма следует отнести и проблемы внутри семьи (домашнее насилие, развод родителей, несостоявшиеся отношения с родителями, которые не уделяют внимания, любви, тепла детям), психологические травмы".

Многие психиатры едины во мнении, что сложные отношения с родителями в период взросления могут нанести эмоциональный ущерб, который ослабляет самооценку. Из-за этого люди, "неспособные справиться со своими собственными недостатками", тем самым "нуждаются в виноватых", что делает их особенно привлекательными для поляризующей риторики экстремистов. Исследования немецких социологов показывают, что 79 процентов из 227 изученных леворадикальных террористов имели глубокие конфликты с родителями. Исследования, проведенные в Кении, говорят, что большая часть радикализированной молодежи там – выходцы из неполных семей.

Казахстанские эксперты указывают на несколько факторов, которые способствуют радикализации среди которых - религиозная и общая неграмотность, недовольство деятельностью Духовного управления мусульман Казахстана. Пропаганда деструктивных религиозных движений направлена на формирование альтернативных нравственных концепций, осуждающих официальное духовенство. Эта пропаганда строится на критике материальной и финансовой деятельности ДУМК (разоблачение коррупции, непрозрачности и закрытости) и на идеологической критике (некомпетентность и незнание основ религии имамами).

Политические конфликты также могут играть значительную роль в процессе радикализации. Напряженные политические ситуации, включая войны, конфликты национального и этнического характера, обострение взаимоотношений между различными национальными, этническими или религиозными группами, могут создать плодотворную почву для появления радикальных идей и намерений. Религиозные вероисповедания могут стать фактором, объединяющим и мобилизующим людей в контексте политических конфликтов, их убеждения могут быть использованы для легитимизации насилия и дестабилизации общества.

Религиозный радикализм и его природа требуют серьезного анализа и понимания для эффективного противодействия этому явлению. Важно разрабатывать меры и стратегии, направленные на устранение глубинных причин радикализации, таких как борьба с социальным неравенством, политическими конфликтами, контроль социальных сетей, повышением общего уровня образования в обществе, продвижение ценностей диалога и взаимопонимания между различными вероисповеданиями, для преодоления религиозной нетерпимости и выработки конструктивных пути разрешения конфликтов.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий:

"Мы коллективно осудили как "политику силы", так и "язык ненависти", которые способствуют взаимному отчуждению наций, разрушению государств и деградации международных отношений. Сегодня, как никогда, важно правильно использовать миротворческий потенциал религий, объединить усилия духовных авторитетов в поисках долгосрочной стабильности. Все религии основаны на гуманистических идеалах, признании высшей ценности человеческой жизни, стремлении к миру и созиданию. Эти основополагающие принципы должны найти отражение не только в духовной сфере, но и в социально-экономическом развитии государств и международной политике"

Религиозный радикализм, как уже отмечалось выше, приводит к вооруженным конфликтам в том числе. История человечества насыщена религиозными конфликтами, которые возникали по различным причинам и в разных регионах мира. Некоторые из самых известных современных религиозных конфликтов представлены ниже:

Индо-пакистанский конфликт

Разделение Британской Индии в 1947 году привело к созданию Индии и Пакистана, с разделением между хиндуистами и мусульманами.

Разделение Британской Индии было результатом роста антиколониального движения и национальной борьбы за независимость в Индии. Британская Индия на тот момент включала большую часть основных регионов современной Индии, Пакистана и Бангладеша.

Ключевые факторы, приведшие к разделению, включали религиозные и этнические разногласия между индийскими мусульманами и индуистами, а также политические противоречия между индийскими националистами и британской колониальной властью.

В 1940 году Лига мусульман, под руководством Мохаммеда Али Джинна, выступила с требованием создания отдельного мусульманского государства. Это привело к концепции "двух наций", в которой предполагалось разделение Британской Индии на индийскую и мусульманскую части.

В 1947 году Британская Индия по плану Маунтбеттена была разделена путем проведения испытания взаимной миграции населения между индуистскими и мусульманскими областями. Это привело к огромным переселениям и насилию. Разделение Британской Индии сопровождалось массовыми эскалациями насилия и межконфессиональными столкновениями. Множество людей погибло или было вынуждено бежать из своих домов.

После разделения Индии и Пакистана были установлены две независимые страны. Индия стала секулярным государством с преобладающим индуистским населением, в то время как Пакистан был создан как мусульманская страна на основе идеологии идентичности и мусульманского самоопределения.

Разделение Британской Индии на Индию и Пакистан имело глубокие и длительные последствия для региона. С тех пор Индия и Пакистан неоднократно сталкивались с конфликтами, в том числе вооруженными противостояниями и территориальными спорами, такими, как спор о Кашмире. XXI век не внес ясности в вопросы вокруг индо-пакистанской границы. С одной стороны, в индийской части Джамму и Кашмира до сих пор действуют исламистские организации, стремящиеся к отделению территории от Индии. На линии контроля при этом регулярно сталкиваются индийские и пакистанские солдаты. С другой стороны, обстановка в регионе значительно более стабильна, чем в 1980-м. После того как в 2003 году стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий, жителям живется спокойнее.

Израильско-палестинский конфликт

Конфликт между израильтянами и палестинцами имеет комплексную природу, включая исторические, политические и религиозные факторы Израильско-палестинский конфликт - это продолжающийся и сегодня политический и территориальный конфликт между Израилем и палестинскими арабскими группировками. Конфликт начался в середине XX века и до сих пор не нашел окончательного решения.

Корни конфликта уходят в историю Палестины, земли, которая считается священной для трех мировых религий - иудаизма, христианства и ислама. До начала XX века Израиля на карте не было, евреи жили диаспорами во многих странах мира, зато существовала Палестина, находящаяся в то время под властью Турции. После завершения Первой мировой войны произошел раздел мира, Османская империя распадается.

Державы-победительницы делят ее обширные владения на сферы своего влияния. Англия, Франция и Россия подписывают в 1916 году секретное соглашение Сайкса — Пико, разграничивающее их интересы на Ближнем Востоке. Для Палестины соглашение предусматривает международный режим контроля, который затем должен будет смениться контролем Англии. В конце ХIХ века в мире возникло и стало широко развиваться движение сионистов, провозгласившее идею восстановления еврейского государства на исторической родине. К концу позапрошлого столетия Палестину населяло около пятисот тысяч человек, из которых лишь десять процентов были евреи. после окончания Первой мировой войны началась массовая иммиграция евреев в Палестину. По данным ООН, в течение десятилетия туда прибыло около 100 тысяч евреев. Сразу же начались конфликты между евреями и палестинцами, поток евреев особенно усилился в годы второй мировой войны, столкновения происходили все чаще.

В 1947 году Организация Объединенных Наций предложила план разделения Палестины на еврейскую и арабскую государственности. Еврейские организации приняли этот план, в то время как арабские лидеры его отвергли, выражая протест и опасения.

В мае 1948 года Израиль объявил о своей независимости, что привело к вооруженному конфликту между еврейскими силами и арабскими группировками. В результате Израиль победил и увеличил свои территориальные приобретения, включая часть территории, предусмотренной ООН для палестинского государства.

После этого войны и последующих конфликтов было несколько важных моментов и событий, которые повлияли на ход конфликта, это войны 1956, 1967 и 1973 годов, большое влияние оказала Шестидневная война в 1967 году, в результате которой Израиль захватил Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Синайский полуостров.

Конфликт также включает споры о статусе Иерусалима, праве на возвращение палестинских беженцев, строительстве поселений в оккупированных территориях, блокаде и гуманитарной ситуации в секторе Газа и другие вопросы, связанные с границами и самоопределением.

Многие международные организации, включая ООН, принимали резолюции и призывали к мирному урегулированию и созданию независимого палестинского государства рядом с Израилем. Однако ожесточенные столкновения и отсутствие доверия между сторонами делают мирное урегулирование невозможным.

Конфликт в Северной Ирландии

Столкновения между католиками и протестантами в Северной Ирландии длились десятилетиями, начиная с конца XIX века и до 1998 года, когда было заключено Великое пятничное соглашение.

Конфликт имел религиозную основу, приверженцы католицизма стремились к отделению от Великобритании и объединению с Ирландией, в то время как протестанты поддерживали сохранение связи с Великобританией.

В 1969 году в регионе разразился масштабный конфликт, известный как "схватка за Богсайд", когда националисты и лоялисты столкнулись в эпицентре города Дерри, вызвав массовые уличные беспорядки. По официальным данным, в результате этих столкновений пострадало более тысячи человек. В ответ на просьбу местных властей, Великобритания ввела части своей регулярной армии в Северную Ирландию с целью нормализации ситуации. В 1971 году боевики ИРА совершили трагическое событие, убив первого британского солдата.

12 октября 1984 года ИРА попыталась совершить покушение на премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и других высокопоставленных членов Консервативной партии. Взрыв бомбы в Гранд-отеле в городе Брайтон, где проходил партийный съезд, унёс жизни пяти человек, а более 30 получили ранения, однако сама Тэтчер не пострадала. Период мира и примирения начался только в 1990-е годы. В 1998 году было подписано Соглашение Страстной пятницы, которое фиксировало передачу власти в Северной Ирландии органам муниципального управления и законодательно предусматривало возможность проведения референдума относительно отделения региона от Великобритании и его объединения с Республикой Ирландия.

Положения этого исторического договора до сих пор являются основой для решения конфликтных ситуаций. ИРА позднее разоружилась и прекратила насильственные акции, однако отдельные скептические группировки остаются активными и ныне. В ходе конфликта между Северной Ирландией и Великобританией погибло свыше трех с половиной тысяч человек.

Конфликты в Нигерии

Религиозные противоречия и конфликты также были заметны в Нигерии, особенно между мусульманской и христианской общинами. В различных частях страны, вспыхивали и вспыхивают серьезные столкновения, приводящие к погромам и массовым убийствам. Причиной конфликтов являлись разногласия в отношении религии, политики и доступа к ресурсам. Ситуация требует постоянного внимания и урегулирования со стороны правительства и лидеров религиозных сообществ.



Если вернуться к тому, что происходит на сегодня в Казахстане, то необходимо признать, что наши знания о процессах радикализации в Казахстане ограничены, и построены главным образом на предположениях. У нас больше вопросов, чем ответов. Необходимо провести больше научных исследований, для выяснения факторов вызывающих радикализацию. Эффективное реагирование на радикализацию должно выходить за пределы традиционных силовых ответных действий (напр. военных или полицейских). Борьба с радикализмом в религии и религиозными конфликтами является сложным и многогранным процессом.

Она требует участия государственных и неправительственных организаций, международного сотрудничества, образования, диалога и пропаганды терпимости и взаимопонимания. Ключевыми факторами, способствующими противодействию радикализму, являются повышение качества образования, общего уровня грамотности, развитие диалога между разными вероисповеданиями и укрепление гражданского общества.

По итогам хотелось бы отметить, что радикализм и религиозные конфликты не являются неизбежными следствиями глубокой веры или принадлежности к определенной религии. Вера может быть источником духовной силы, моральных, нравственных ценностей и вдохновения для совершения добрых дел. Радикализм и экстремизм - это отклонения от основных принципов многих религий, которые проповедуют мир, толерантность и гармонию.