С начала 2023 года в региональном разрезе больше всего нарушений зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: шесть случаев, против пяти годом ранее.
Среди регионов-антилидеров также оказались Актюбинская область и Астана (по пять случаев), Шымкент и Жетысуская область (по четыре случая). На эту пятёрку пришлась половина всех правонарушений в соответствующем периоде.
Нарушения были зафиксированы в 17 из 20 регионов страны. Ни одного нарушения требований пожарной безопасности не выявили в Абайской, Костанайской и Улытауской областях.
Что же касается сегмента административных правонарушений в секторе, здесь по итогам 2022 года количество нарушений правил пожарной безопасности (помимо техрегламентов) составило сразу 24,4 тысячи (плюс 26,2 процента за год).
Ещё 1,9 тысячи случаев составили нарушения правил пожарной безопасности на транспорте (рост сразу в 4,5 раза за год), 565 случаев пришлось на несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов, 525 случаев — на нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах.
Случаев повреждения и нарушения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений, устройств и противопожарных систем водоснабжения было зафиксировано 372,нарушения при проведении аудита в области пожарной безопасности — 17, также был зарегистрирован 1 случай выпуска и реализации взрывопожароопасной и пожароопасной продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности.