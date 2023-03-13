Около 50 уголовных дел завели из-за пожаров с начала года в Казахстане

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Количество уголовных правонарушений в сфере пожарной безопасности выросло сразу на 18 процентов за год.

Всего за два месяца в стране зарегистрировали 47 уголовных правонарушений в сфере пожарной безопасности, это на 17,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Аналитики отмечают, что в 2022 году количество правонарушений снизилось на 23,9 процента за год по сравнению с 2021 годом и составило 54. На фоне сокращения официальных показателей 2022 год отличался, как все помнят, большим числом пожаров в ряде регионов, причём, аналитики указывают не на лесные пожары, а на случаи возгораний в городах, которые вызвали серьёзную негативную реакцию казахстанских СМИ и населения.