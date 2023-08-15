Около 2700 баннеров и рекламы демонтировали в Астане

В Астане продолжаются активные работы по приведению внешнего вида города в соответствие с дизайн-кодом. На постоянной основе во всех пяти районах столицы ведется разъяснительная работа с предпринимателями, передает BaigeNews.kz.

С начала года в столице демонтировали порядка 2700 баннеров, рекламных вывесок, в том числе рекламы на колесах, которые не соответствовали дизайн-коду.

Сотрудники пяти районных акиматов проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

Отметим, что в апреле 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.

Ответственная задача возложена на коммунальное государственное учреждение "Астана-Жарнама".

Таким образом, существует концепция размещения вывесок на фасадах зданий или сооружений. В ней представителям бизнеса показан пример воплощения архитектурного облика столицы в едином стиле.

Стоит отметить, что предпринимателям в столице со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка. В том числе предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, частичное гарантирование кредитов, подведение недостающей инфраструктуры.