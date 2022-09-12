Около 1500 пациентов с онкологией кроветворной и лимфатической ткани регистрируют ежегодно в РК

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Более 20 тысяч пациентов с гематологическими заболеваниями ежегодно получает лечение в РК. О помощи больным рассказали в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

Центр онкогематологии и трансплантации костного мозга Национального научного онкологического центра - единственная в стране медорганизация, выполняющая аллогенные и гаплоидентичные трансплантации для взрослого населения.

Всё начиналось с 10 коек. Сейчас в центре четыре отделения: трансплантации костного мозга, онкогематологической реанимации, онкогематологии №1 с дневным стационаром, сектор ЛПЗ и онкогематологии №2.

В ННОЦ работают высококлассные гематологи, кардиологи, реаниматологи, лаборанты, прошедшие обучение и стажировку за рубежом у коллег из США, Турции, Израиля, Германии, Японии, России.

На учёте с онкологическими заболеваниями кроветворной и лимфатической ткани в Казахстане состоят более 8000 пациентов, ежегодно регистрируется около 1 500 новых случаев.

В Центре онкогематологии ежегодно лечится около 1000 случаев злокачественных заболеваний системы крови. Специалистами отделения проводится до 80 трансплантаций костного мозга в год.

В Нур-Султане ведётся строительство нового лечебно-диагностического корпуса ННОЦ, который позволит втрое увеличить мощность трансплантационного блока. Там будет открыто два отделения на 55 коек, дневной стационар на 20 коек, отделение онкогематологической реанимации (12 коек), блок чистых помещений (15 коек). Всё это даст возможность выполнять 200-250 трансплантации в год.

В 2021 году в Казахстане пролечили 26 579 пациентов с гематологическими заболеваниями.

В прошлом году на базе ННОЦ в пилотном режиме открыт сектор для лечения лимфопролиферативных заболеваний. С декабря 2021 года функционирует школа пациентов с множественной миеломой, школа пациентов с лимфомами.

В сентябре в ННОЦ пройдет День открытых дверей, где пациенты с гематологическими заболеваниями смогут получить бесплатную консультацию.