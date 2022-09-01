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Обновлён список обладателей стипендии "Болашак"
Центр международных программ опубликовал список обладателей стипендии "Болашак". По итогам отбора второго потока стипендии присудили ещё 84 казахстанцам - 78 человек поступили в магистратуру, 6 – в докторантуру лучших вузов мира, передаёт BaigeNews.kz.
Решение принято на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина.
Наиболее востребованными во втором потоке отбора стали специальности "Информационные технологии и системы", "Биотехнология. Биоинженерия. Биомедицина. Биохимия", "Транспортные технологии. Транспортная инженерия. Логистика", "Управление в сфере образования", "Аналитика больших данных. Предиктивная аналитика по отраслям" и другие.
Напомним, конкурс по отбору претендентов на стипендии проходит трижды в год. Итоги подводят в июле, августе и декабре. До конца года состоится ещё одно заседание Республиканской комиссии.
В 2022 году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий, для прохождения стажировки – 110.
Приём документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" начался 23 мая и продлится до 14 октября.
5 сентября стартует прием документов для прохождения стажировки.
Список обладателей международной стипендии "Болашак" опубликован на сайте Центра международных программ.
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