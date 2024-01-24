Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей девяти городов Казахстана
Сегодня, 08:06
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Сегодня, 08:06Сегодня, 08:06
120Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в ряде городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 24 января 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются днем в Караганде и Темиртау и на протяжении суток в Астане, Алматы, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Риддере, Павлодаре и Петропавловске.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол
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