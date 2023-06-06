О стыде, Скриптоните и женских проклятиях - Сабуров ответил на каверзные вопросы

Казахстанский комик Нурлан Сабуров стал гостем шоу "Вопрос ребром", которое ведёт Баста, и ответил, на вопросы о красоте, успехах в боксе, отношениях со Скриптонитом м ситуациях, за которые ему стыдно, передаёт BaigeNews.kz.

Суть шоу в том, что гости в зале задают вопросы герою. Он отвечает на те, которые захочет.

Девушки интересовались внешностью казахстанца.

"Вы значительно выше, чем среднестатистический азитат. Есть ли части вашего тела, размеры которых не превышают среднестатистические азиатские показатели?" - спросила одна из них.

- Нет, там все стабильно, - ответил юморист.

"Вы довольно симпатичный для казаха...", - начала вопрос другая девушка в студии. Но Сабуров не дал ей договорить.

- Это все, что угодно, но не комплимент, - серьезно ответил он.

Нурлан Сабуров также рассказал, за что ему стыдно.

"Я был уставший после перелетов, не выспался в дороге, в туре. В аэропорту подходит сначала мужик наглый, хочет сфотографироваться. Я ему отказал тактично. Он был немного выпивший. И пришлось немножечко притормозить его. Я иду чуть быстрее к выходу, и сзади женщина кричит: "Сабуров!". Я иду быстрее. Она опять кричит: "Сабуров!". Я говорю: "Да, бл...". А она: "Вы паспорт оставили". Вот за это было стыдно", - признался комик.

Собравшимся он рассказал, что с первого по седьмой класс занимался боксом, подавал надежды, и его звали учиться в интернате для одарённых в спорте детей в Астане. Мотивация пропала, когда из-за проблем с зубами, по медицинским показаниям, его не взяли на чемпионат Казахстана.

Баста и Сабуров также ответили на вопрос о том, за что уважают Скриптонита. А после, чем он их раздражает.

Баста сказал "алкоголик", а Сабуров, что такого качества нет.

"На самом деле алкоголь. Меня раздражает, что он пьёт, хотя у него язва. Скрип на самом деле настоящий пацан, большущий музыкант, профессионал. Алкоголь, если он уберет, станет ещё в тысячу раз больше и лучше. Это я как пожилой человек, беспокоящийся о нем, говорю", - прокомментировал Баста.

"В монологах ты плохо отзываешься о женщинах, веришь ли ты в женские проклятия", - спросили Сабурова.