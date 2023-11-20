О штормовом ветре до 28 метров в секунду предупредили синоптики в Казахстане
Сегодня, 15:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:24Сегодня, 15:24
172Фото: grodnonews.by
В ближайшие три дня большая часть Казахстана окажется под контролем активного циклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, сильный дождь и обильный снег ожидаются 22 ноября на западе Казахстана, а 22-23 ноября - на юге и юго-востоке. В северной части - снежные бури и гололёд.
Ветер усилится до 28 метров в секунду.
23 ноября на западе страны температура понизится до 2-12 градусов мороза, на востоке она повысится с минус 13 градусов до пяти тепла.
Самое читаемое
- Тариф на электроэнергию может вырасти в двух областях Казахстана
- Пропавшую в Павлодарской области семилетнюю Милану нашли мёртвой
- Задержаны мать и её знакомый: в полиции рассказали подробности убийства семилетней Миланы
- Поиски семилетней Миланы: отец девочки считает, что дочь могли похитить
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана неожиданно показала своего возлюбленного