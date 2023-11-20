О штормовом ветре до 28 метров в секунду предупредили синоптики в Казахстане

В ближайшие три дня большая часть Казахстана окажется под контролем активного циклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, сильный дождь и обильный снег ожидаются 22 ноября на западе Казахстана, а 22-23 ноября - на юге и юго-востоке. В северной части - снежные бури и гололёд.

Ветер усилится до 28 метров в секунду.

23 ноября на западе страны температура понизится до 2-12 градусов мороза, на востоке она повысится с минус 13 градусов до пяти тепла.