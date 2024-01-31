Новый закон не страшилка - политолог

В Сети обсуждают ситуацию с Радио Азаттык, 36 корреспондентам которого МИД Казахстана не выдал и не продлил аккредитацию. Об инциденте высказался политолог Эдуард Полетаев, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в разных странах мира законодательством о СМИ установлен ряд нормативных ограничений деятельности субъектов международной журналистики из-за особого политического значения медиасферы.

"Законодательные ограничения на профессиональную деятельность иностранных журналистов являются общепринятой практикой. Они определяют степень открытости информационного пространства того или иного государства, а также степень его интеграции в систему международного информационного обмена. Как правило, такие ограничения характеризуются нормами международного права, положениями национального права, хотя серьезно различаются в зависимости от особенностей местных правовых систем", - заявил эксперт.

Правовое положение иностранных корреспондентов и других субъектов международной журналистики (например, информационных агентств), обусловлены ролью и активностью зарубежных СМИ в современной системе международных отношений.

Безусловно, в XXI веке нельзя обойтись без привлечения иностранных корреспондентов, которые способны передать интересные новости успехах и трудностях страны, в которой они работают. Однако опасности влияния иностранцев на восприятие событий и явлений порождают ряд проблем, с которыми сталкиваются власти, и государственные органы каждой страны решают эти проблемы по-разному.

Аккредитация журналистов при МИД РК представляет собой правовое основание законности ведения профессиональной деятельности зарубежными корреспондентами. Согласно приказу главы МИД "Об утверждении Правил аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов", решение об аккредитации принимается на индивидуально-правовой основе в отношении каждого конкретного заявления. Выражается оно в официальном признании статуса иностранных корреспондентов.

Постоянная аккредитация журналистов иностранных СМИ осуществляется на два года на основании аккредитации их представительств, временная аккредитация - на срок до трёх месяцев.

"Существует ряд ограничений на работу иностранных корреспондентов. Например, разрешительный порядок обязательной аккредитации предполагает возможность отказа в аккредитации или решения о досрочном прекращении аккредитации в качестве санкции за нарушения действующего казахстанского законодательства. В частности, такими нарушениями могут быть отсутствие в течение шести месяцев публикаций материалов, подтверждающих осуществление журналистом иностранного СМИ на территории РК журналистской деятельности; вступление в законную силу решения суда РК о привлечении журналиста иностранного СМИ к уголовной ответственности; основания статей 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Казахстаном 28 ноября 2005 года", - отметил спикер.

Эти статьи предполагают запрет на пропаганду военных действий, проявление национальной и религиозной ненависти, ограничения для уважения прав и репутации других лиц, а также для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. В зарубежной практике есть немало примеров, когда журналисты нарушали международные права и законодательные нормы, повлиявшие на ограничение их деятельности.

"На просторах Интернета возникла дискуссия относительно ситуации с Радио Азаттык — Казахской службы Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС). Стало известно, что МИД Казахстана не выдал или не продлил аккредитацию её 36 корреспондентам. Это происходит на фоне рассмотрения поправок в парламенте правительственного законопроекта "О масс-медиа". Предложенные депутатами изменения наделяют МИД правом отказывать в аккредитации представительствам иностранных СМИ и их журналистам "в случае угрозы национальной безопасности РК". Также предлагаемые изменения предусматривают запрет на занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов, не получивших аккредитацию.

Не секрет, что с развитием технологий и доступностью интернета, общество стало информационным. СМИ, отражая различные точки зрения, могут оказывать значительное воздействие на формирование общественных взглядов. Поэтому их роль в вопросе национальной безопасности очень важна.

Утверждается, что поправки, рассматриваемые в парламенте, не преследуют цели запретить всем иностранным журналистам работать в Казахстане. Они лишь направлены на координацию их деятельности и пресечении работы псевдо-журналистов.

Рост глобального информационного давления как следствие геополитической турбулентности в мире сегодня обостряет решение вопроса совершенствования механизмов противостояния гибридным угрозам, включая аспект суверенности собственного медиапространства стран. В условиях быстрого распространения сообщений, в том числе посредством социальных сетей и мессенджеров, также сохраняет свою актуальность проблема борьбы с фейковой информацией.

Конечно же, далеко не всякий иностранный журналист может представлять для страны угрозу. Однако в мировой практике имелись случаи их использования для распространения дезинформации или пропаганды, направленной против интересов государства. Это может вызывать социальные напряжения и подрывать стабильность в стране. Кроме того, иностранные журналисты могут собирать информацию, которую вероятно способны использовать зарубежные спецслужбы. При этом, если журналисту удалось получить аккредитацию, её возможный последующий отзыв может быть расценен как атака на свободу слова. Материалы в зарубежных СМИ формируют образ страны, и потенциальные инвесторы могут изменить свой выбор из-за тенденциозной информации.

Что касается РСЕ/РС, то её миссия заявлена в продвижении демократических ценностей путём предоставления точных новостей без цензуры и открытых дебатов в странах, где свобода прессы, по её мнению, находится под угрозой. Радио Свобода зарегистрирована как частная некоммерческая организация и финансируется за счёт гранта Конгресса США через Агентство США по глобальным СМИ (USAGM) в качестве частного грантополучателя", - написал эксперт на своей странице в Facebook.

Ранее эфирное вещание радио было запрещено в нескольких странах СНГ и Иране. В некоторых странах Восточной Европы (Польша, Чехия, Словения, Хорватия) организация самостоятельно прекратила свою деятельность.

"В целом представляется, что основная политическая функция подготовленных журналистами материалов - быть надёжным источником достоверной информации. Это требование диктует строгие профессиональные стандарты участникам международного информационного обмена. Казахстан не хочет становиться жертвой информационных войн, манипуляций, предпринимая меры для мониторинга и контроля деятельности иностранных журналистов с заявленной целью защиты своей национальной безопасности.

Позиция каждого государства и их медиа имеет право быть услышанной в мире. При этом в современных условиях информационное противоборство и борьба за влияние на общественное мнение ведутся, главным образом, через СМИ. Международная журналистика стала неотъемлемой частью культурной жизни мирового сообщества. Поэтому её должны отличать высокая компетенция специалистов, обусловленная необходимостью доведения до мировой общественности объективной информации по широкому спектру событий", - заключил Полетаев.