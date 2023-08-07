  • 7 Августа, 04:41
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Новый сквер появился в Астане

Сегодня, 03:45
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акимат Астаны Сегодня, 03:45
Сегодня, 03:45
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Фото: акимат Астаны

Новый сквер появился в Астане. Он расположен у монумента "Триумфальная арка" и построен за счёт средств нацкомпании "Казақстан темір жолы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Общая площадь сквера составляет один гектар. На его территории имеются детская игровая площадка, work-out тренажёры, лавочки, обустроены альпийские горки и газонное покрытие. 

Строительство сквера осуществлялось в рамках меморандума, подписанного между КТЖ и акиматом столичного района Есиль.

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