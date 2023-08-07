Новый сквер появился в Астане
Сегодня, 03:45
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Сегодня, 03:45Сегодня, 03:45
121Фото: акимат Астаны
Новый сквер появился в Астане. Он расположен у монумента "Триумфальная арка" и построен за счёт средств нацкомпании "Казақстан темір жолы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.
Общая площадь сквера составляет один гектар. На его территории имеются детская игровая площадка, work-out тренажёры, лавочки, обустроены альпийские горки и газонное покрытие.
Строительство сквера осуществлялось в рамках меморандума, подписанного между КТЖ и акиматом столичного района Есиль.
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