open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Иллюстративное фото Сегодня, 17:13
77
Сегодня, 17:13
77
Фото: Иллюстративное фото

Новый автобусный маршрут свяжет Астану с пригородом

Новый маршрут запустят из села Ынтымак в Астану. Об этом сообщили в компании City Transportation Systems, передаёт BaigeNews.kz.

"С 11 февраля запускается новый пригородный маршрут №328. Он будет курсировать с остановки "Шұғыла" на проспекте Тлендиева до села Ынтымак и обслуживаться автобусом марки Iveco Daily (одна единица)", - уточнили в компании.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Астана #транспорт #автобус #CTS
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:13
77
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх