Новый автобусный маршрут свяжет Астану с пригородом

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Новый маршрут запустят из села Ынтымак в Астану. Об этом сообщили в компании City Transportation Systems, передаёт BaigeNews.kz.

"С 11 февраля запускается новый пригородный маршрут №328. Он будет курсировать с остановки "Шұғыла" на проспекте Тлендиева до села Ынтымак и обслуживаться автобусом марки Iveco Daily (одна единица)", - уточнили в компании.