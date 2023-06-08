Новые возможности женщин в бизнесе обсудили в Астане

- Что изменится в накопительной пенсионной системе с 1 июля 12:35 103
- Токаев предложил создать Региональный центр ООН в Алматы 12:17 267
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 12:07 283
- "Зарплата в 800 тыс тенге" - Мирзагалиев об отказе бастующих нефтяников в Жанаозене выйти на работу 12:06 231
- Голоса представителей "средних держав" в ООН должны звучать более весомо - Токаев 11:58 217
- Завершить ремонт Экибастузской ТЭЦ до начала отопительного сезона гарантировал Скляр 11:45 362
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 11:39 270
- Пропавшего тиктокера из Алматы ищут в горах Жетысу 11:29 384
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 11:11 368
- Лукашенко помиловал Софью Сапегу. Её передали России 11:02 310
- "Пассажир потерял сознание" - самолёт FlyArystan вернулся в аэропорт вылета 10:56 472
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 10:55 283
- В Актобе не работают фонтаны, на реконструкцию которых выделили 245 млн тенге 10:34 372
- 700 тысяч за курс: больные раком почки не могут получить химиопрепараты в Акмолинской области 10:27 325
- Тамара Дуйсенова назначена вице-премьером страны 10:26 575
- Альтаева подозревают в получении взяток от Аблая Мырзахметова 09:56 515
- В Канаде полыхают лесные пожары: даже Нью-Йорк и Вашингтон накрыло оранжевым смогом 09:39 434
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 09:08 1290
- Сегодня президент выступит на Международном форуме "Астана" 09:03 445
- В Бухтарминском водохранилище обнаружили нефтяное пятно 08:55 366
- Иностранца задержали за ввоз 50 книг религиозного содержания в аэропорту Шымкента 08:34 606
- Почему игроки сборной Казахстана массово бегут из "Барыса" 08:26 381
- Спала в лесу: страдающую потерей памяти россиянку нашли в Кокшетау 07:52 692
- Месси уходит из ПСЖ в клуб Дэвида Бекхэма 07:27 485
- Обряд для вызова дождя провели верующие в Павлодарской области 06:54 626
- Школьник из Семея разработал вентилятор для охлаждения смартфона 05:38 700
- В Актау объявили ЧС из-за обмеления Каспия 04:55 593
- В жилом доме Жанаозена между этажами провалился пол 03:41 584
- 86-летнему папе Франциску проведут операцию 02:24 527
- Астанчанина задержали в ВКО за долг в 3,5 миллиона тенге 01:15 662
- Десятки павлодарцев потеряли сознание от жары за два дня 00:05 589
- Уснувший водитель легковушки влетел под грузовик в Жетысуской области 07.06.2023 615
- Мужчины упали в колодец и отравились сероводородом в Астане 07.06.2023 767
- Школьницу из Шымкента пригласили учиться сразу в несколько зарубежных вузов 07.06.2023 998
- Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками компании "БерАли" в Жанаозене 07.06.2023 723
- Град и пыльная буря ожидаются в Астане 07.06.2023 730
- "Рассадники инфекций" - казахстанский пульмонолог о кальянах и вейпах 07.06.2023 654
- Парень открыл огонь по выпускникам средней школы в США: двое погибли 07.06.2023 702
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 674
- Филиалы каких зарубежных вузов появятся в Казахстане 07.06.2023 708
- Стал известен новый собственник риддерской ТЭЦ 07.06.2023 654
- 25 млн лайков: как годовалая Алиана покорила ТикТок своими бьюти-процедурами 07.06.2023 1169
- Канцелярии первого президента РК осталось существовать полтора месяца – Жамаубаев 07.06.2023 627
- Январские события: убившим задержанного полицейским вынесли приговор в Алматы 07.06.2023 789
- Проект "Келешек": как казахстанцы будут копить на образование своих детей 07.06.2023 766
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 1884
- История одной закупки: школьники учатся в сельском акимате 07.06.2023 583
- Токаев встретил эмира Катара в аэропорту Астаны 07.06.2023 668
- Кто и сколько зарабатывает на городских парковках Астаны 07.06.2023 466
- Каната Ислама пытались отравить 07.06.2023 2454
- 35 семей в Актобе рискуют остаться без собственного жилья 07.06.2023 693
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 753
- Блогеры и налоги: в Казахстане в первом чтении приняли законопроект об онлайн-платформах 07.06.2023 543
- Токаев заявил о готовности Казахстана поддерживать укрепление ЮНЕСКО 07.06.2023 469
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 1582
- Казахстан ратифицировал протокол к Конвенции о правах инвалидов 07.06.2023 657
- В Кызылординской области многие объекты строятся за счёт меценатов 07.06.2023 577
- "Бомж я" - аким сельского округа СКО высказался о себе 07.06.2023 786
- Облава на студентов в Караганде. Фейковое видео распространяют в Сети 07.06.2023 677
- "Гнойный кашель и диарея": Астанчане делятся симптомами "новой вспышки" КВИ 07.06.2023 1247
- Ещё один ребёнок умер после аварии на трассе "Костанай-Сурган" 07.06.2023 914
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 658
- В Астане - сразу в полтора раза. Цены на мебель резко взлетели в Казахстане 07.06.2023 846
- Токаев и руководитель Shell обсудили перспективы о сотрудничества 07.06.2023 582
- Стало известно, отправят ли казахстанских военных охранять российские границы 07.06.2023 864
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 1165
- Унёс жизнь уже 30 человек: В Казахстане ищут российский "Мистер Сидр" 07.06.2023 1065
- "По вине министерства": Жумангарин признался, почему экспортёры не получили 600 млн тенге субсидий 07.06.2023 599
- Ядовитые выбросы "АрселорМиттал Темиртау" в разы превысили допустимые 07.06.2023 520
- Как защитить себя от пищевого отравления летом - в Минздраве дали советы 07.06.2023 945
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 1078
- Казахстан готов к тесному сотрудничеству с ОБСЕ - Токаев 07.06.2023 756
- Air Astana выйдет на IPO в 2024 году 07.06.2023 702
- Абай Алтай назначен заместителем управделами президента 07.06.2023 1827
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1048
- Осуждённый на 10 лет Серик Кудебаев хочет обжаловать приговор 07.06.2023 510
- Школьница сбежала от религиозных родителей в Атырау 07.06.2023 1030
- ЕСП не отменяют, у него истекает срок - Комитет госдоходов 07.06.2023 543
- Гранаты, снайперская винтовка, патроны: КНБ за два месяца изъял более 40 единиц оружия 07.06.2023 738
- Дрожь земли и рокот космодрома: казахстанцам предлагают туры на запуск ракеты с Байконура 07.06.2023 665
- LOADING...
Новые возможности женщин в бизнесе обсудили в Астане
В Астане прошло первое пленарное заседание Global Business Women Council. Отметим, что мероприятие прошло в закрытом формате, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе встречи были обсуждены такие темы как новые возможности в бизнесе и инвестициях, деятельность Глобального совета деловых женщин.
Global Business Women Council — это новая организация, которая дает возможность женщинам расширять бизнес и инвестиции.
Во время своего выступления Президент Европейского банка реконструкции и развития госпожа Одиль Рено-Бассо, отметила, что женщины до сих пор остаются неиспользованным источником талантов и навыков в секторах экономики с высокой добавленной стоимостью.
"Растущий сектор возобновляемых источников энергии напрямую выиграет от уделения повышенного внимания гендерному равенству и устранению пробелов в навыках, что повысит производительность и конкурентоспособность компаний. В контексте Программы GCF-EBRD Kazakhstan Renewables Framework по возобновляемым источникам энергии в Казахстане мы поддерживаем расширение участия женщин в секторе возобновляемых источников энергии. Например, мы оказываем поддержку нашим клиентам в разработке и внедрении программ обучения на рабочем месте для студенток", - сказала Рено-Бассо.
По ее словам в рамках механизмов финансирования "зеленой экономики" (GEFFs) банк работает в 11 странах с местными банками, чтобы обеспечить доступ как мужчин, так и женщин к "зеленому" финансированию, низкоуглеродным технологиям и возможностям предпринимательства. Так, по ее данным в Казахстане доля женщин-субзаемщиков в рамках GEFF составляет 66%, и по состоянию на конец 2022 года 150 сотрудников банков-партнеров прошли специализированное обучение по "зеленому финансированию" с учетом гендерных факторов.
Женщины в бизнесе
Также спикер отметила, что женщины в Казахстане сталкиваются со значительными препятствиями в доступе к финансированию из-за размера или сектора, ограниченной кредитной истории и отсутствия залогового обеспечения.
"Мы решаем эти проблемы с помощью одной из наших флагманских программ, способствующих формирование равенства возможностей, - программы "Женщины в бизнесе" (WiB). Казахстан был первой страной в Центральной Азии, где была запущена WiB. В 2016 году правительство Казахстана поддержало проект. Программа предлагает пакет мер поддержки женщинам-предпринимателям и финансовым учреждениям посредством целевого финансирования, работы по наращиванию потенциала и консультационных услуг", - сообщила Одель Рено-Бассо.
К концу 2022 года в рамках первого этапа программы шестью финансовыми институтами-партнерами было предоставлено 108 миллионов долларов США или 54,7 миллиарда тенге.
В 2019 году нам всем пришлось адаптироваться - научиться работать по-другому.
По словам заместителя председателя "Бейкер Маккензи Интернэшнл" Кирсти Уилсон, ранее женщины, были практически изолированы в финансовом или социальном плане, но пандемия изменила это.
"У всех нас был тесный, постоянный контакт с нашими ближайшими родственниками, но социальное дистанцирование и удаленная работа означали еще большую изоляцию от коллег и клиентов. Мы обнаружили, что больше не привязаны к определенному месту для выполнения нашей работы или поиска возможностей для общения. Женщины приспособились совмещать работу и домашнюю жизнь и нашли новые возможности изменить ситуацию к лучшему во многих отношениях. Несмотря на то, что многим из нас, возможно, пришлось нелегко адаптироваться к новым технологиям, доступность различных коммуникационных платформ обеспечила больший охват глобальных команд и большую гибкость".
Она отметила, что все больше женщин вновь сосредоточились на своем благополучии, проявили больше креативности и нашли лучшие способы преображения своей трудовой деятельности. Приобретение новых навыков, а также быстрое освоение цифровых технологий позволили оставаться в безопасности и на связи как дома, так и на работе.
"Присутствуют и проблемы; еще большее стирание границ между работой и нерабочем временем, культура "всегда на связи" и поиск новых способов коммуникации и выстраивания взаимоотношений. После пандемии организации более остро осознают это, увеличивая инвестиции и поддержку в области психического здоровья, благополучия и постоянной гибкой работы. Это стало глобальной движущей силой для многих организаций, которые также расширили политику и программы, направленные на явную поддержку женщин на рабочем месте. Например, в Бейкер Маккензи мы внедрили политику bAgile, расширили политику предоставления отпусков по уходу за ребенком и уравняли мужчин и женщин", - сказала Уилсон.
Согласно отчету Маккензи за 2021 год, каждая четвертая женщина рассматривала возможность ухода с работы или смены карьеры по сравнению с каждым пятым мужчиной. По мере приближения к 2024 году еще более гибкие условия труда помогут удовлетворить потребности женщин и, следовательно, нанять больше женщин на работу.
-
Trend news
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 12:07 219
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 11:11 343
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 1873
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 752
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 1575
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 656
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 1164
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 1076
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1046
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1206
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 2611
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 1436
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 1571
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 1155
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 2317
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 5889
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1463
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1188
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1294
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2466
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2534
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1035
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1643
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 3573
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1273
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1798
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1537
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1380
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3482
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1379
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1474
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1536
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 2065
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4482
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2678
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1474
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1758
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2541
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1963
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2064
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 2488
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2885
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2282
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1826
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7196
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1680
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3796
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5647
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1671
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2855
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2912
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11904
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2263
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15183
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2006
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1731
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2699
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2707
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2452
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2471
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42805
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6136
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3243
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2901
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11496
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 3276
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 2155
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 3119
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2291
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2892
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 2065
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3200
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1887
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2242
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 2262
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2344
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 17271
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2592
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 2321
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 5577
-
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 11:39 258
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 10:55 276
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 09:08 1270
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 669
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 1575
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 789
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 726
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1389
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 824
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 1105
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1223
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1384
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1306
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1372
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1180
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1191
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1371
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1316
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1032
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1123
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1198
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1176
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1262
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1306
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1294
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1718
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1635
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2541
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1904
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1866
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2282
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1453
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1575
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1566
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1621
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1773
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1600
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 2068
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1996
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2380
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1944
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1972
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2089
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2879
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3374
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2460
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1990
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2965
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2470
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2642
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 3067
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 3005
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2532
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2981
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2561
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2806
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2749
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2977
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3207
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2764
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 3168
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2814
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2767
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2798
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 3058
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 3112
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2967
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3261
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 3147
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 3082
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5606
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3794
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3817
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 4076
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 4037
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3850
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3775
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 5046
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3764
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 4035