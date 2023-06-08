Новые возможности женщин в бизнесе обсудили в Астане

В Астане прошло первое пленарное заседание Global Business Women Council. Отметим, что мероприятие прошло в закрытом формате, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи были обсуждены такие темы как новые возможности в бизнесе и инвестициях, деятельность Глобального совета деловых женщин.

Global Business Women Council — это новая организация, которая дает возможность женщинам расширять бизнес и инвестиции.

Во время своего выступления Президент Европейского банка реконструкции и развития госпожа Одиль Рено-Бассо, отметила, что женщины до сих пор остаются неиспользованным источником талантов и навыков в секторах экономики с высокой добавленной стоимостью.

"Растущий сектор возобновляемых источников энергии напрямую выиграет от уделения повышенного внимания гендерному равенству и устранению пробелов в навыках, что повысит производительность и конкурентоспособность компаний. В контексте Программы GCF-EBRD Kazakhstan Renewables Framework по возобновляемым источникам энергии в Казахстане мы поддерживаем расширение участия женщин в секторе возобновляемых источников энергии. Например, мы оказываем поддержку нашим клиентам в разработке и внедрении программ обучения на рабочем месте для студенток", - сказала Рено-Бассо.

По ее словам в рамках механизмов финансирования "зеленой экономики" (GEFFs) банк работает в 11 странах с местными банками, чтобы обеспечить доступ как мужчин, так и женщин к "зеленому" финансированию, низкоуглеродным технологиям и возможностям предпринимательства. Так, по ее данным в Казахстане доля женщин-субзаемщиков в рамках GEFF составляет 66%, и по состоянию на конец 2022 года 150 сотрудников банков-партнеров прошли специализированное обучение по "зеленому финансированию" с учетом гендерных факторов.

Женщины в бизнесе

Также спикер отметила, что женщины в Казахстане сталкиваются со значительными препятствиями в доступе к финансированию из-за размера или сектора, ограниченной кредитной истории и отсутствия залогового обеспечения.

"Мы решаем эти проблемы с помощью одной из наших флагманских программ, способствующих формирование равенства возможностей, - программы "Женщины в бизнесе" (WiB). Казахстан был первой страной в Центральной Азии, где была запущена WiB. В 2016 году правительство Казахстана поддержало проект. Программа предлагает пакет мер поддержки женщинам-предпринимателям и финансовым учреждениям посредством целевого финансирования, работы по наращиванию потенциала и консультационных услуг", - сообщила Одель Рено-Бассо.

К концу 2022 года в рамках первого этапа программы шестью финансовыми институтами-партнерами было предоставлено 108 миллионов долларов США или 54,7 миллиарда тенге.

В 2019 году нам всем пришлось адаптироваться - научиться работать по-другому.

По словам заместителя председателя "Бейкер Маккензи Интернэшнл" Кирсти Уилсон, ранее женщины, были практически изолированы в финансовом или социальном плане, но пандемия изменила это.

"У всех нас был тесный, постоянный контакт с нашими ближайшими родственниками, но социальное дистанцирование и удаленная работа означали еще большую изоляцию от коллег и клиентов. Мы обнаружили, что больше не привязаны к определенному месту для выполнения нашей работы или поиска возможностей для общения. Женщины приспособились совмещать работу и домашнюю жизнь и нашли новые возможности изменить ситуацию к лучшему во многих отношениях. Несмотря на то, что многим из нас, возможно, пришлось нелегко адаптироваться к новым технологиям, доступность различных коммуникационных платформ обеспечила больший охват глобальных команд и большую гибкость".

Она отметила, что все больше женщин вновь сосредоточились на своем благополучии, проявили больше креативности и нашли лучшие способы преображения своей трудовой деятельности. Приобретение новых навыков, а также быстрое освоение цифровых технологий позволили оставаться в безопасности и на связи как дома, так и на работе.

"Присутствуют и проблемы; еще большее стирание границ между работой и нерабочем временем, культура "всегда на связи" и поиск новых способов коммуникации и выстраивания взаимоотношений. После пандемии организации более остро осознают это, увеличивая инвестиции и поддержку в области психического здоровья, благополучия и постоянной гибкой работы. Это стало глобальной движущей силой для многих организаций, которые также расширили политику и программы, направленные на явную поддержку женщин на рабочем месте. Например, в Бейкер Маккензи мы внедрили политику bAgile, расширили политику предоставления отпусков по уходу за ребенком и уравняли мужчин и женщин", - сказала Уилсон.

Согласно отчету Маккензи за 2021 год, каждая четвертая женщина рассматривала возможность ухода с работы или смены карьеры по сравнению с каждым пятым мужчиной. По мере приближения к 2024 году еще более гибкие условия труда помогут удовлетворить потребности женщин и, следовательно, нанять больше женщин на работу.