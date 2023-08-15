  • 15 Августа, 22:18
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Новые маршруты автобусов запускают в Астане

Сегодня, 21:24
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BaigeNews.kz Сегодня, 21:24
Сегодня, 21:24
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Фото: BaigeNews.kz

В Астане с 31 августа на линию выйдут новые маршруты автобусов — №49 и №57, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems. 

Маршрут №49 свяжет специализированный ЦОН с главной мечетью. Это позволит осуществить транспортную связь жилых массивов "Көктал-1" – "Көктал-2" и парка "Көктал" с микрорайоном "Жагалау", улучшить транспортное обслуживание улиц Айтматова, Сыганак и главной мечети.

Маршрут №57 соединит железнодорожный вокзал "Нурлы жол" и улицу Казыбек би. Будет запущено транспортное обслуживание по улице Толе би, улучшиться сообщение по улицам Сыганак, Сарайшык и Байтурсынова. Тем самым снизится загруженность маршрута №40. Появится позможность запустить автобусы по проспекту Кошкарбаева.

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