Новую воинскую часть МЧС создают в Казахстане

Фото: МЧС РК

Штатную численность служб МЧС увеличат в Казахстане. Почему в этом есть острая необходимость, объяснил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня на первый план всё чаще выходят вопросы безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные как с человеческим фактором, так и техногенного характера. В Казахстане ведётся активная работа по противодействию паводкам. Впереди летний сезон, соответственно, возрастает риск возникновения пожаров. Череда разрушительных землетрясений в Турции и Сирии унесла жизни десятков тысяч человек, многие пострадали и лишились крова. Все эти события заставляют нас всерьёз задуматься об оснащении и увеличении сил оперативного реагирования на различного рода происшествия", - написал премьер-министр на своей странице в Facebook.

Правительство РК приняло постановление "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям РК". Согласно документу, в республике создают новую воинскую часть МЧС. Местом её дислокации станет Актобе. Штат новой части – 880 человек.

Всего в стране таких воинских частей МЧС три: в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской областях. Западный регион не был охвачен масштабным спасательным формированием.

"Кроме того, увеличивается штатная численность служб МЧС: пожарные подразделения – на 380 человек, спасательные станции – на 220, Центр медицины катастроф – на 94, "Казселезащита" – на 39. В целом ряды МЧС пополнятся на 1 613 человек. Все эти меры повысят уровень оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, эффективность проведения аварийно-спасательных работ, пожарную безопасность страны, оказание экстренной медицинской помощи, а также полноценное функционирование воинских частей гражданской обороны и селезащитных сооружений", - сообщил Смаилов.

Он заверил, что правительство продолжит работу в этом направлении и дальше будет принимать меры по материально-техническому оснащению экстренных служб, улучшению оплаты труда спасателей.