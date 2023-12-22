Новая школа появилась в Астане

В Астане открыли новый корпус при школе-лицее имени Бауыржана Момышулы. В торжественной церемонии приняли участие представители попечительского совета, педагоги, родители и ученики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Благодаря принятым мерам удалось разгрузить школу и ликвидировать трехсменку.

"Около трёх лет наша школа работала в трёхсменном режиме. В связи с этим возникали проблемы. Вопрос решён открытием нового корпуса, рассчитанным почти на 1 000 учеников", - рассказала директор школы Замзагуль Киянова.

В учреждении в две смены могут обучаться 950 детей. В здании 90 кабинетов. Каждый из них полностью оборудован, для детей созданы комфортные условия. Есть два спортивных зала, две столовые, медкабинет, учебные кабинеты химии, биологии, информатики, физики. Также во дворе школы обновлены спортивные площадки для баскетбола, волейбола и футбола.