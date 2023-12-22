Новая школа появилась в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане открыли новый корпус при школе-лицее имени Бауыржана Момышулы. В торжественной церемонии приняли участие представители попечительского совета, педагоги, родители и ученики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Благодаря принятым мерам удалось разгрузить школу и ликвидировать трехсменку.
"Около трёх лет наша школа работала в трёхсменном режиме. В связи с этим возникали проблемы. Вопрос решён открытием нового корпуса, рассчитанным почти на 1 000 учеников", - рассказала директор школы Замзагуль Киянова.
В учреждении в две смены могут обучаться 950 детей. В здании 90 кабинетов. Каждый из них полностью оборудован, для детей созданы комфортные условия. Есть два спортивных зала, две столовые, медкабинет, учебные кабинеты химии, биологии, информатики, физики. Также во дворе школы обновлены спортивные площадки для баскетбола, волейбола и футбола.
"В этом учебном году завершаем строительство 14 школ. На данный момент в эксплуатацию введены восемь школ, на следующей неделе будут функционировать четыре школы. Открытие этих школ решает проблемы трёхсменки. Кроме того, по поручению главы государства в городе ведём реализацию нацпроекта "Комфортная школа". В 2024-2025 годы будет построено 24 комфортные школы почти на 90 тысяч ученических мест. Всего же до 2027 года планируется построить порядка 80 школ почти на 200 тысяч мест (в две смены)", - сообщил руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.
Самое читаемое
- Казахстанка оказалась в реанимации после приёма китайских препаратов
- Убили и сожгли тело: Подозреваемых в убийстве нашли в землянке в Алматы
- Скандал в самолете: известный казахстанский певец и актёр ударил бортпроводницу по голове
- Волк пытался утащить в лес беременную женщину в Каркаралинске
- Давай скажем, что она сама упала: отец забитой до смерти девочки дал показания в суде