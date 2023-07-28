Новая казахстанская комедия вышла в кинопрокат

Фото: ticketon.kz

В казахстанский прокат официально вышла новая кинокартина "Бітпейтін той" или "Бесконечная свадьба", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По сюжету картины жених доверяет организацию свадьбы своему другу – весёлому и беззаботному парню Мухамеджану. Тот привык не заморачиваться, поэтому к выполнению возложенной на него миссии оказывается совсем неготовым. Мухамеджан буквально срывает свадьбу лучшего друга. Причём делает это снова и снова, но каждый раз по-разному.

Фильм доступен во всех кинопарках страны. К слову, на съёмки комедии у продюсерского центра Tiger Films ушло меньше двух недель.

В фильме играют Еркебулан Токтар, Артур Толепов, Дина Тасболатова и Айжулдыз Адайбекова. Режиссёр картины – Дархан Саркенов.