Нет решения – глава Минэкологии не знает, как расчистить трассы от мусора
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Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в мажилисе высказался о мусоре на трассах Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Депутат Нурлан Ауесбаев обратился с вопросом. Он указал на мусор на трассах республиканского значения.
Глава Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев признал, что такая проблема имеет место быть.
"По этому вопросу ежедневно региональные департаменты экологии работают. Но, к сожалению, местные органы не находят решения. Не только на трассе, везде разбросан мусор, в сёлах - бытовые отходы. Сбор их не отрегулирован. Этот вопрос рассматривается, изучается. Мы возьмём на заметку и примем меры по устранению", - заверил он.
Не решается, по его словам, и вопрос утилизации бытовых отходов.
"Только 300 полигонов из 600 соответствуют требованиям. Надо отменить рекультивацию. Надо систематизировать эту работу. Акиматы в свих регионах должны разработать программы соответствующие. Не секрет, что сегодня во многих регионах существуют проблемы с тарифом. Для предприятий, которые занимаются отходами, единственный источник - тарифы. Поэтому во многих случаях их деятельность убыточна", - добавил министр.
В целом, по его словам, его ведомство пытается решить множество вопросов.
"В населённых пунктах до 50 тысяч людей планируем строительство мусорных полигонов. И второй вопрос. Сейчас у нас есть госбанк в проектах. Есть 18 проектов. Мы проводим работу совместно с МИО, правительством мы принимаем меры, которые были обсуждены в регионах. Будет построено около 100 полигонов. Восемь будут расширены. И около четырёх - пяти будут уничтожены", - резюмировал Ерлан Нысанбаев.
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