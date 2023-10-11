Нет решения – глава Минэкологии не знает, как расчистить трассы от мусора

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в мажилисе высказался о мусоре на трассах Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Нурлан Ауесбаев обратился с вопросом. Он указал на мусор на трассах республиканского значения.

Глава Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев признал, что такая проблема имеет место быть.

"По этому вопросу ежедневно региональные департаменты экологии работают. Но, к сожалению, местные органы не находят решения. Не только на трассе, везде разбросан мусор, в сёлах - бытовые отходы. Сбор их не отрегулирован. Этот вопрос рассматривается, изучается. Мы возьмём на заметку и примем меры по устранению", - заверил он.

Не решается, по его словам, и вопрос утилизации бытовых отходов.

"Только 300 полигонов из 600 соответствуют требованиям. Надо отменить рекультивацию. Надо систематизировать эту работу. Акиматы в свих регионах должны разработать программы соответствующие. Не секрет, что сегодня во многих регионах существуют проблемы с тарифом. Для предприятий, которые занимаются отходами, единственный источник - тарифы. Поэтому во многих случаях их деятельность убыточна", - добавил министр.

В целом, по его словам, его ведомство пытается решить множество вопросов.