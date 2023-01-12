Несколько жилых домов затопило ледяной водой в Костанае

Фото: @kostanay_newss

ЧП произошло 11 января, после полуночи на ул. Шаяхметова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ng.kz.

Как рассказала местная жительница, примерно в 00.33 ее отец вышел во двор их частного дома по ул. Летунова и увидел скопление воды.

"Он сразу же выгнал машину со двора и разбудил нас с мамой. Сначала у входной двери было небольшое скопление воды, затем она начала бежать с напором и после уже нахлынул огромный напор холодной воды, начало топить кухню. Как только все началось, я позвонила по номеру 112, но они направили в акимат, сказали звонить туда. Я позвонила в 109, девушка сказала, что оставит заявку на "Костанай-Су" и сказала звонить в водокомпанию", - рассказала Алина.

Девушка позвонила в "Костанай-Су", где диспетчер сказала, что произошла авария по улице Шаяхметова и воду уже перекрыли. На вопрос позвонившей, что им делать, диспетчер ответила "ждать".

"Тут у нас уже уровень воды начал подниматься, ноги и руки сводили судорогами, так как мы пытались черпать воду, спасая свой дом. Я опять же позвонила в "Костанай-Су", они ответили что приедут рабочие через 10 минут, В итоге никто не приехал даже через 2 часа. Я периодически звонила и в 112, и в 109, и в "Костанай-Су", просила нам помочь, так как мы уже стояли по колено в воде. На что они вновь обещали, что сейчас приедут", - поделилась пострадавшая.

Отец девушки сходил на ул. Шаяхметова и застал там лишь троих рабочих, которые никак не могли найти порыв.

"У нас выключилось отопление, батареи стали холодными, в доме стало холодно, вода заполнила все три комнаты нашего дома. Я решила позвонить в 102, сразу же направили опергруппу и через 5-7 минут сотрудники были у нашего дома, но не смогли зайти из-за воды. Позвонив мне по телефону, они сообщили, что приехали уже 2 машины и они сейчас поспособствуют ускорению. После этого начали уже действовать, время было 02:13", - отметила Алина.

По словам пострадавшей откачивать воду у них начали только ближе к 3-4 часам утра.

Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, прорвало трубу на магистральном водопроводе на ул. Шаяхметова, 166. Причина порыва до сих пор не известна. На месте работают ГКП "Костанай Су" (8 человек и 4 единицы техники), ГКП "КТЭК" (1 человек и 1 единица техники), ДЧС (17 человек, 4 единицы техники, 2 мотопомпы).

"В результате произошло подтопление придворовых территорий частного сектора ул. Летунова 183/6, 183/7, 183/9, 183/12 и ул. Шаяхметова 170. Вода поступила в дома по адресам: ул. Летунова 183/2, 183/4 (уровень воды в домах 3-5 см., эвакуация не требуется)", - сообщили в акимате.

В результате коммунальной аварии без холодного водоснабжения осталось три пятиэтажных жилых дома и 17 частных домов. Всего 207 абонентов.

К 5 утра службы откачали 40 куб.м. воды.